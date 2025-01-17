Експерт спростував міфи про небезпеку метапневмовірусу

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В Україні метапневмовірус не входить в перелік "популярних" інфекцій. Ним часто хворіють діти до 5 років, проте реальних причин для паніки щодо поширенняінфекції в країні немає.

Про це заявив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій, коментуючи ситуацію для УНН.

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Наскільки небезпечним є метапневмовірус

Метапневмовірус переважно вражає нижні дихальні шляхи у дітей раннього віку, зокрема передчасно народжених, а також осіб літнього віку.

Він щорічно стає причиною близько 16 000 смертей у світі. Водночас, за словами експерта, рівень поширення цієї інфекції не дає підстав для паніки. Так, в Україні на початку 2025 року було зафіксовано лише 14 випадків інфікування, тоді як у 2024 році за аналогічний період їх було 24.

Лікарі зауважують, що метапневмовірус у рейтингу виділених вірусів займає 6-8 місця, поступаючись більш поширеним інфекціям, як-от грипу чи респіраторно-синцитіальному вірусу (РСВ). У зв’язку з цим обговорення вірусу в медіа-просторі більше схоже на спробу створити сенсацію, зазначив експерт.

Метапневмовірус це біозброя Китаю?

На початку 2025 року в інформаційному просторі почала ширитися думка про те, що метапневмовірус нібито "прийшов" з Китаю. Однак лікар заперечує цей міф.

Вірус уперше був відкритий у 2001 році, хоча його сліди знаходять у зразках сироватки ще з 1950-х років. Зв'язок із Китаєм є нічим іншим, як домислом, викликаним асоціацією цієї країни з пандемією COVID-19.

Як пояснив Федір Лапій, повідомлення одного анонімного лікаря про переповнені лікарні у Китаї спричинило "ефект метелика", після чого вірус отримав надмірну увагу. Однак насправді метапневмовірус є давно відомою інфекцією, яка не становить критичної загрози для України.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я пояснило, чи треба робити тест на пневмовірус у разі виникнення підозрілих симптомів.

Також лікарі назвали категорії населення, які найбільш вразливі до інфікування метапневмовірусом.