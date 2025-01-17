Эксперт опроверг мифы об опасности метапневмовируса

Медицинские исследования. Фото: Pexels

В Украине метапневмовирус не входит в перечень "популярных" инфекций. Им часто болеют дети до 5 лет, однако, реальных причин для паники относительно распространения инфекции в стране нет.

Об этом заявил Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий, комментируя ситуацию для УНН.

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Насколько опасен метапневмовирус

Метапневмовирус преимущественно поражает нижние дыхательные пути у детей раннего возраста, в частности преждевременно рожденных, а также лиц пожилого возраста.

Он ежегодно становится причиной около 16 000 смертей в мире. В то же время, по словам эксперта, уровень распространения этой инфекции не дает оснований для паники. Так, в Украине в начале 2025 года было зафиксировано лишь 14 случаев инфицирования, тогда как в 2024 году за аналогичный период их было 24.

Врачи отмечают, что метапневмовирус в рейтинге выделенных вирусов занимает 6-8 места, уступая более распространенным инфекциям, например гриппу или респираторно-синцитиальному вирусу (РСВ). В связи с этим обсуждение вируса в медиа-пространстве больше похоже на попытку создать сенсацию, отметил эксперт.

Метапневмовирус это биооружие Китая?

В начале 2025 года в информационном пространстве начало распространяться мнение о том, что метапневмовирус якобы "пришел" из Китая. Однако врач отрицает этот миф.

Вирус впервые был открыт в 2001 году, хотя его следы находят в образцах сыворотки еще с 1950-х годов. Связь с Китаем является ничем иным, как домыслом, вызванным ассоциацией этой страны с пандемией COVID-19.

Как пояснил Федор Лапий, сообщение одного анонимного врача о переполненных больницах в Китае вызвало "эффект бабочки", после чего вирус получил чрезмерное внимание. Однако на самом деле метапневмовирус является давно известной инфекцией, которая не представляет критической угрозы для Украины.

Напомним, Министерство здравоохранения объяснило чи надо делать тест на пневмовирус в случае возникновения подозрительных симптомов.

Также врачи назвали категории населения, которые наиболее уязвимы к инфицированию метапневмовирусом.