Метапневмовірус в Україні — лікарі сказали, хто у зоні ризику і як захиститися

Лікарка оглядає хвору дівчинку. Ілюстративне фото: unicef

Метапневмовірус регулярно виявляють в Україні. Він відомий фахівцям, не становить серйозної загрози і найчастіше виникає у дітей.

Про це виданню 20 хвилин розповіли лікарі.

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Як метапневмовірус впливає на дітей

Дитячий лікар Катерина Борсенко зазначає, що метапневмовірус вірус особливо небезпечний для новонароджених, малюків до п’яти років і дітей із супутніми захворюваннями. У групі ризику також перебувають люди старші 65 років.

Вірус поширюється повітряно-краплинним шляхом і викликає симптоми, подібні до ГРВІ: кашель, нежить, біль у горлі, підвищення температури, слабкість. У деяких випадках інфекція у дітей може призводити до серйозних ускладнень, таких як бронхіоліт або пневмонія.

Медики закликають батьків бути уважними до таких симптомів, як висока температура (понад 38,5°C), задишка, відмова від їжі та млявість у дітей. У таких випадках необхідно негайно звернутися до лікаря.

Для профілактики інфекції радять уникати контактів із хворими, дотримуватися правил гігієни, провітрювати приміщення та забезпечувати організм вітаміном D.

Лікарі наголошують, що своєчасне звернення до фахівців допоможе запобігти ускладненням і зберегти здоров’я дітей.

Раніше ми повідомляли, що тест на метапневмовірус проводиться не за власної ініціативи, а в рамках епідеміологічного нагляду.

Також ми писали, що метапневмовірус, який вже зафіксували в Україні, схожий на пташиний грип та є досить небезпечним.