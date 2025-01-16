Метапневмовирус в Украине — врачи сказали, кто в зоне риска и как защититься

Врачи предупредили, что метапневмовирус часто возникает у детей
Метапневмовирус регулярно выявляют в Украине. Он известен специалистам, не представляет серьезной угрозы и чаще всего возникает у детей.
Об этом изданию 20 минут рассказали врачи.
Как метапневмовирус влияет на детей
Детский врач Екатерина Борсенко отмечает, что метапневмовирус вирус особенно опасен для новорожденных, малышей до пяти лет и детей с сопутствующими заболеваниями. В группе риска также находятся люди старше 65 лет.
Вирус распространяется воздушно-капельным путем и вызывает симптомы, подобные ОРВИ: кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры, слабость. В некоторых случаях инфекция у детей может приводить к серьезным осложнениям, таким как бронхиолит или пневмония.
Медики призывают родителей быть внимательными к таким симптомам, как высокая температура (более 38,5°C), одышка, отказ от еды и вялость у детей. В таких случаях необходимо немедленно обратиться к врачу.
Для профилактики инфекции советуют избегать контактов с больными, соблюдать правила гигиены, проветривать помещения и обеспечивать организм витамином D.
Врачи отмечают, что своевременное обращение к специалистам поможет предотвратить осложнения и сохранить здоровье детей.
Ранее мы сообщали, что тест на метапневмовирус проводится не по собственной инициативе, а в рамках эпидемиологического надзора.
Также мы писали, что метапневмовирус, который уже зафиксировали в Украине, похож на птичий грипп и является достаточно опасным.
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