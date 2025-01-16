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Врачи предупредили, что метапневмовирус часто возникает у детей

16 января 2025 08:59
Андрей Плахонин - Редактор
Метапневмовирус в Украине — врачи сказали, кто в зоне риска и как защититься
Врач осматривает больную девочку. Иллюстративное фото: unicef
Андрей Плахонин - Редактор

Метапневмовирус регулярно выявляют в Украине. Он известен специалистам, не представляет серьезной угрозы и чаще всего возникает у детей.

Об этом изданию 20 минут рассказали врачи.

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Как метапневмовирус влияет на детей

Детский врач Екатерина Борсенко отмечает, что метапневмовирус вирус особенно опасен для новорожденных, малышей до пяти лет и детей с сопутствующими заболеваниями. В группе риска также находятся люди старше 65 лет.

Вирус распространяется воздушно-капельным путем и вызывает симптомы, подобные ОРВИ: кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры, слабость. В некоторых случаях инфекция у детей может приводить к серьезным осложнениям, таким как бронхиолит или пневмония.

Медики призывают родителей быть внимательными к таким симптомам, как высокая температура (более 38,5°C), одышка, отказ от еды и вялость у детей. В таких случаях необходимо немедленно обратиться к врачу.

Для профилактики инфекции советуют избегать контактов с больными, соблюдать правила гигиены, проветривать помещения и обеспечивать организм витамином D.

Врачи отмечают, что своевременное обращение к специалистам поможет предотвратить осложнения и сохранить здоровье детей.

Ранее мы сообщали, что тест на метапневмовирус проводится не по собственной инициативе, а в рамках эпидемиологического надзора.

Также мы писали, что метапневмовирус, который уже зафиксировали в Украине, похож на птичий грипп и является достаточно опасным.

дети здоровье болезнь грипп врачи метапневмовирус

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09:34 Движение поездов метро по мостам во время тревог — заявление КГВА

09:29 Садовый выписал премию чиновнице горсовета — стала известна сумма

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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