Метапневмовірус — коли треба робити тест при захворюванні

Лікарка оглядає жінку. Ілюстративне фото: pexels

Якщо захворіли на ГРВІ, не варто поспішати робити тест на метапневмовірус. Ця процедура проводиться не за власної ініціативи, а в рамках епідеміологічного нагляду.

Про це заявив заступник Міністра охорони здоровʼя України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в коментарі Укрінформу.

Читайте також:

Коли робити тест на метапневмовірус

"Якщо людина не імунокомпрометована, найчастіше робити якихось специфічних тестів не потрібно. Моніторинг, коли виявляється тип (вірусу. — Ред.) або ми можемо проєктувати того чи іншого збудника, відбувається, але лише в межах епідеміологічного нагляду, щоб ми мали змогу зрозуміти, які віруси циркулюють саме в цей момент", — зазначив Кузін.

Заступник голови МОЗ пояснив, що метапневмовірус поширюється як і 200 інших вірусів звичайного епідемічного сезону. ГРВІ від грипу практично нічим не відрізняється і так само проти неї немає спеціалізованого лікування, таке є тільки у випадку грипу.

"Не треба хвилюватися і не треба шукати якісь засоби для самолікування від всіх вірусів. Треба виконувати базові правила профілактики. Точно такі, які були при ковіді — миття рук, етикет чхання", — наголосив Кузін.

Він нагадав, що під час епідемічного сезону шириться велика кількість респіраторних вірусів, більшість з яких перебігають легко при хворобі.

"А якщо людина захворіла (на ГРВІ. — Ред.), вона має вдягати маску і перебувати на лікарняному вдома, щоб зменшити ризик для оточення. Для тих людей, які мають супутні неінфекційні захворювання, проти грипу, який з більшою ймовірністю може протікати у важкій формі, радимо обов'язково зробити вакцинацію", — додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що в Україні вже відомо про 14 випадків захворювання метапневмовірусом. Його симптоми схожі на застуду або легкі форми грипу. Попри легкий перебіг хвороби, є й ризик ускладнення, хоча це трапляється рідко.

Водночас у ВООЗ наголосили, що метапневмовірус виявили ще 2001 року. Він є поширеною інфекцією і не становить серйозної загрози.