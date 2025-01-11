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Метапневмовірус вже в Україні — які ускладнення він викликає

11 січня 2025 14:53
Андрій Плахонін - Редактор
Метапневмовірус поширився в Україні — що потрібно знати
Лікування від хвороби. Фото: Freepik
Андрій Плахонін - Редактор

В Україні вже зафіксували кілька випадків зараження метапневмовірусом. Попри це, лікарі кажуть, що причин для паніки немає. Попри легкий перебіг захворювання, є ризики ускладнення. Стало відомо, які ризики для здоров'я несуть ускладнення.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я України.

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Симптоми метапневмовірусу

Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі форми грипу. Людина може мати нежить, кашель та підвищення температури. Захворювання зазвичай протікає значно легше, ніж грип, і вкрай рідко викликає ускладнення.

Метапневмовірус (HMPV), що циркулює в Україні під час кожного епідемічного сезону, зазвичай викликає легкі симптоми, схожі на застуду чи грип. Проте у деяких випадках, особливо серед людей із хронічними захворюваннями, вірус може призвести до серйозних ускладнень.

До таких ускладнень відносяться:

  • Бронхіоліт – запалення найдрібніших бронхів, що ускладнює дихання та може викликати кисневу недостатність. Цей стан часто вражає маленьких дітей, людей похилого віку та пацієнтів із ослабленим імунітетом.
  • Бронхіт – запалення бронхів, яке супроводжується сильним кашлем, відчуттям тяжкості в грудях і утрудненням дихання. Хронічний бронхіт може загострюватися під час інфекцій.
  • Пневмонія – серйозне запалення легень, яке може вимагати госпіталізації. Симптоми включають високу температуру, біль у грудях, сильну задишку та загальну слабкість. Ускладнення найчастіше виникає у людей похилого віку та пацієнтів із серцево-судинними чи легеневими хворобами.
  • Загострення астми або ХОЗЛ – у пацієнтів з астмою або хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) метапневмовірус може спричинити раптове погіршення стану, що потребує негайного медичного втручання. У таких випадках виникає значне утруднення дихання, що може становити загрозу життю.
  • Запалення середнього вуха – інфекція, яка найчастіше вражає дітей. Вона супроводжується болем у вусі, втратою слуху, лихоманкою та потребує своєчасного лікування, щоб уникнути ускладнень, таких як перфорація барабанної перетинки.

Як захиститися від метапневмовірусу

Для захисту від метапневмовірусу достатньо дотримуватись базових правил гігієни, які знайомі кожному з дитинства. Рекомендується регулярно мити руки з милом, уникати контактів із хворими людьми, прикривати рот під час кашлю та періодично провітрювати приміщення.

Нагадаємо, нещодавно у Всесвітній організації охорони здоров'я зробили заяву щодо загроз поширення метапневмовірусу. 

Також Новини.LIVE розпитали львів'ян щодо того, чи буде на їх думку локдаун в Україні через поширення метапневмовірусу

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14:53 Метапневмовірус вже в Україні — які ускладнення він викликає

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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