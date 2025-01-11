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Метапневмовирус уже в Украине — какие осложнения он вызывает

11 января 2025 14:53
Андрей Плахонин - Редактор
Метапневмовирус распространился в Украине — что нужно знать
Лечение от болезни. Фото: Freepik
Андрей Плахонин - Редактор

В Украине уже зафиксировали несколько случаев заражения метапневмовирусом. Несмотря на это, врачи говорят, что причин для паники нет. Несмотря на легкое течение заболевания, есть риски осложнения. Стало известно, какие риски для здоровья несут осложнения.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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Симптомы метапневмовируса

Симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие формы гриппа. Человек может иметь насморк, кашель и повышение температуры. Заболевание обычно протекает значительно легче, чем грипп, и крайне редко вызывает осложнения.

Метапневмовирус (HMPV), циркулирующий в Украине во время каждого эпидемического сезона, обычно вызывает легкие симптомы, похожие на простуду или грипп. Однако в некоторых случаях, особенно среди людей с хроническими заболеваниями, вирус может привести к серьезным осложнениям.

К таким осложнениям относятся:

  • Бронхиолит — воспаление мельчайших бронхов, что затрудняет дыхание и может вызвать кислородную недостаточность. Это состояние часто поражает маленьких детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.
  • Бронхит — воспаление бронхов, которое сопровождается сильным кашлем, ощущением тяжести в груди и затруднением дыхания. Хронический бронхит может обостряться во время инфекций.
  • Пневмония — серьезное воспаление легких, которое может требовать госпитализации. Симптомы включают высокую температуру, боль в груди, сильную одышку и общую слабость. Осложнение чаще всего возникает у пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистыми или легочными болезнями.
  • Обострение астмы или ХОБЛ – у пациентов с астмой или хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) метапневмовирус может вызвать внезапное ухудшение состояния, что требует немедленного медицинского вмешательства. В таких случаях возникает значительное затруднение дыхания, что может представлять угрозу жизни.
  • Воспаление среднего уха — инфекция, которая чаще всего поражает детей. Она сопровождается болью в ухе, потерей слуха, лихорадкой и требует своевременного лечения, чтобы избежать осложнений, таких как перфорация барабанной перепонки.

Как защититься от метапневмовируса

Для защиты от метапневмовируса достаточно соблюдать базовые правила гигиены, которые знакомы каждому с детства. Рекомендуется регулярно мыть руки с мылом, избегать контактов с больными людьми, прикрывать рот во время кашля и периодически проветривать помещение.

Напомним, недавно во Всемирной организации здравоохранения сделали заявление относительно угроз распространения метапневмовируса.

Также Новини.LIVE расспросили львовян относительно того, будет ли по их мнению локдаун в Украине из-за распространения метапневмовируса.

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