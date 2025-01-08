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У ВООЗ проінформували щодо загроз метапневмовірусу

8 січня 2025 09:17
Андрій Плахонін - Редактор
Метапневмовірус у Китаї — у ВООЗ назвали загрози для людей
Дослідження вірусу. Ілюстративне фото: freepik
Андрій Плахонін - Редактор

У Китаї стався сплеск захворювання людей на метапневмовірус. У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що вірус не є новим і не становить серйозної загрози.

Про це сказала речниця ВООЗ Маргарет Гарріс.

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Загроза метапневмовірусу

Представниця ВООЗ зауважила, що у Китаї випадки зараження такими інфекціями зростають взимку та це є очікувано. Водночас найпоширенішим серед них є сезонний грип.

"Рівень захворюваності на респіраторні інфекції в Китаї перебуває у звичайних межах для зимового сезону", — сказала вона.

Також відомо, що зараз завантаженість лікарень у Китаї навіть нижча, аніж в той же період минулого року. У країні не оголошувалося жодних надзвичайних ситуацій чи заходів реагування.

За словами Гарріс, вперше метапневмовірус був виявлений у 2001 році і є поширеною інфекцією, яка циркулює взимку й навесні, спричиняючи симптоми, схожі на звичайну застуду.

"Як і будь-який із сотень відомих вірусів застуди, він може призвести до більш серйозних захворювань у пацієнтів з низьким імунітетом, особливо в новонароджених і людей похилого віку", — уточнила вона.

Гарріс додала, що рівень смертності від вірусу дуже низький. Однак варто здійснювати профілактичні заходи: носити маску, провітрювати закриті приміщення та мити руки.

Раніше український лікар-пульмонолог розповів про симптоми метапневмовірусу та як вберегтися від інфекції.

За словами інфекціоністки Ольги Голубовської, в Україні з початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків, але в реальності їх більше.

ВООЗ здоров'я інфекції захворювання метапневмовірус

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