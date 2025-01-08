Метапневмовирус в Китае - в ВОЗ назвали угрозы для людей

Исследование вируса. Иллюстративное фото: freepik

В Китае произошел всплеск заболевания людей на метапневмовирус. В Всемирной организации здравоохранения заявили, что вирус не является новым и не представляет серьезной угрозы.

Об этом сказала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

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"Метапневмовирус человека #hMPV НЕ является новым вирусом.



Впервые выявленный в 2001 году, он присутствует в человеческой популяции уже давно. Это распространенный вирус, который циркулирует зимой и весной. Обычно он вызывает респираторные симптомы, похожие на обычную простуду"



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- @who pic.twitter.com/zojxwNLgH8 — United Nations Geneva (@UNGeneva) 7 января 2025

Угроза метапневмовируса

Представительница ВОЗ отметила, что в Китае случаи заражения такими инфекциями растут зимой и это ожидаемо. В то же время самым распространенным среди них является сезонный грипп.

"Уровень заболеваемости респираторными инфекциями в Китае находится в обычных пределах для зимнего сезона", — сказала она.

Также известно, что сейчас загруженность больниц в Китае даже ниже, чем в тот же период прошлого года. В стране не объявлялось никаких чрезвычайных ситуаций или мер реагирования.

По словам Харрис, впервые метапневмовирус был обнаружен в 2001 году и является распространенной инфекцией, которая циркулирует зимой и весной, вызывая симптомы, похожие на обычную простуду.

"Как и любой из сотен известных вирусов простуды, он может привести к более серьезным заболеваниям у пациентов с низким иммунитетом, особенно у новорожденных и пожилых людей", — уточнила она.

Гаррис добавила, что уровень смертности от вируса очень низкий. Однако стоит осуществлять профилактические меры: носить маску, проветривать закрытые помещения и мыть руки.

Ранее украинский врач-пульмонолог рассказал о симптомах метапневмовируса и как уберечься от инфекции.

По словам инфекциониста Ольги Голубовской, в Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, но в реальности их больше.