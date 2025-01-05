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У Китаї поширюється схожий на COVID-19 вірус — головне про нього

5 січня 2025 16:51
Андрій Плахонін - Редактор
Новий вірус HMPV поширюється в Китаї — які ознаки та небезпека
Лікарі перевіряють людей на вірус. Фото ілюстративне: businesstoday.in
Андрій Плахонін - Редактор

У Китаї почав поширюватися новий вірус HMPV (метапневмовірус), який схожий на COVID-19. Наразі в країні переповнені лікарні та зростає кількість захворювань.

Про це повідомляє NDTV World.

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Попри різке поширення вірусу, Пекін применшує проблему. Влада заявляє, що це "щорічне зимове явище".

Низка країн порадила мандрівникам переглянути свої плани подорожей до Китаю. Водночас речниця МЗС Мао Нін каже, що пік респіраторних інфекцій зазвичай припадає на зимовий сезон, намагаючись розвіяти занепокоєння.

"Я можу запевнити вас, що китайський уряд піклується про здоров’я китайських громадян та іноземців, які приїжджають до Китаю", — сказала вона.

HMPV в Китаї
Люди в лікарні Китаю. Фото: x.com/Tushkyle

За її словами, наразі подорожувати Китаєм безпечно.

Крім того, Мао Нін відповіла на запитання про переповнені лікарні та сплеск захворювань. Вона наголосила, що хвороби менш серйозні та поширюються в менших масштабах порівняно з COVID-19.

ЗМІ сусідніх країн, зокрема Індонезії, Індії та Японії, закликали своїх громадян стежити за розвитком ситуації в Китаї та вживати необхідних заходів безпеки.

Ознаки захворювання

HMPV — це респіраторний вірус, що викликає інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів. Він проявляється грипоподібними симптомами та може спричинити серйозні респіраторні ускладнення, особливо у дітей та представників вразливих груп населення.

Вірус був вперше ідентифікований у 2001 році, але наразі вакцини для його профілактики не існує.

Симптоми HMPV нагадують грип, зокрема кашель, лихоманку, закладеність носа та задишку. У тяжких випадках вірус може спричиняти серйозні ускладнення, такі як бронхіт чи пневмонія.

Інкубаційний період зазвичай триває від трьох до семи днів.

HMPV є інфекційним захворюванням, яке поширюється повітряно-крапельним шляхом, зокрема під час кашлю чи чхання, а також через контакт із зараженими поверхнями. Вірус може залишатися активним на предметах при кімнатній температурі.

Схожість на COVID-19

HMPV має багато спільного з COVID-19. Обидва є респіраторними захворюваннями, які викликають такі симптоми, як кашель, лихоманка, закладеність носа, біль у горлі та задишка.

Обидва віруси поширюються через дихальні краплі, що виділяються під час кашлю, чхання або розмови.

Нагадаємо, ВООЗ закликала Китай надати дані для дослідження походження COVID-19, присвятивши заяву до п'ятої річниці повідомлення про перші випадки "вірусної пневмонії" в Ухані.

Також фахівці виявили генетичні мутації пташиного грипу, які можуть полегшити його проникнення в клітини верхніх дихальних шляхів людини.

коронавірус Китай лікарні вірус захворювання

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