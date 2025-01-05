Новый вирус HMPV распространяется в Китае — какие признаки и опасность

Врачи проверяют людей на вирус. Фото иллюстративное: businesstoday.in

В Китае начал распространяться новый вирус HMPV (метапневмовирус), который похож на COVID-19. Сейчас в стране переполнены больницы и растет количество заболеваний.

Об этом сообщает NDTV World.

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🇨🇳 #China сообщает о новой вспышке респираторного вируса Согласно заявлению Тайвань'ского центра по контролю заболеваний, это hMPV, новый метапневмовирус человека.

🇰🇿 #Казахстан, вслед за Китаем, сообщает о случаях заражения смертельно опасным метапневмовирусом, с… pic.twitter.com/iOKuuEiWwL — Военные конфликты (@Spasiilona) 5 января 2025

Новый вирус в Китае

Несмотря на резкое распространение вируса, Пекин преуменьшает проблему. Власти заявляют, что это "ежегодное зимнее явление".

Ряд стран посоветовал путешественникам пересмотреть свои планы путешествий в Китай. В то же время пресс-секретарь МИД Мао Нин говорит, что пик респираторных инфекций обычно приходится на зимний сезон, пытаясь развеять беспокойство.

"Я могу заверить вас, что китайское правительство заботится о здоровье китайских граждан и иностранцев, которые приезжают в Китай", — сказала она.

Люди в больнице Китая. Фото: x.com/Tushkyle

По ее словам, сейчас путешествовать по Китаю безопасно.

Кроме того, Мао Нин ответила на вопрос о переполненных больницах и всплеске заболеваний. Она отметила, что болезни менее серьезные и распространяются в меньших масштабах по сравнению с COVID-19.

СМИ соседних стран, в частности Индонезии, Индии и Японии, призвали своих граждан следить за развитием ситуации в Китае и принимать необходимые меры безопасности.

Признаки заболевания

HMPV — это респираторный вирус, вызывающий инфекции верхних и нижних дыхательных путей. Он проявляется гриппоподобными симптомами и может вызвать серьезные респираторные осложнения, особенно у детей и представителей уязвимых групп населения.

Вирус был впервые идентифицирован в 2001 году, но пока вакцины для его профилактики не существует.

Симптомы HMPV напоминают грипп, в частности кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. В тяжелых случаях вирус может вызывать серьезные осложнения, такие как бронхит или пневмония.

⚠️ BREAKING:



Китай’s 🇨🇳 Вспышка метапневмовируса продолжает расти, больницы переполнены, так как дети заражены.



Китай борется со вспышкой метапневмовируса человека (HMPV), причем больше всего пострадали дети и пожилые люди. pic.twitter.com/yok6Ot5Bag — SARS-CoV-2 (COVID-19) (@COVID19_disease) 3 января 2025

Инкубационный период обычно длится от трех до семи дней.

HMPV является инфекционным заболеванием, которое распространяется воздушно-капельным путем, в частности во время кашля или чихания, а также через контакт с зараженными поверхностями. Вирус может оставаться активным на предметах при комнатной температуре.

Схожесть на COVID-19

HMPV имеет много общего с COVID-19. Оба являются респираторными заболеваниями, которые вызывают такие симптомы, как кашель, лихорадка, заложенность носа, боль в горле и одышка.

Оба вируса распространяются через дыхательные капли, выделяемые во время кашля, чихания или разговора.

Напомним, ВОЗ призвала Китай предоставить данные для исследования происхождения COVID-19, посвятив заявление к пятой годовщине сообщения о первых случаях "вирусной пневмонии" в Ухане.

Также специалисты обнаружили генетические мутации птичьего гриппа, которые могут облегчить его проникновение в клетки верхних дыхательных путей человека.