Новый вирус HMPV распространяется в Китае — какие признаки и опасность

В Китае ширится похожий на COVID-19 вирус — главное о нем
В Китае начал распространяться новый вирус HMPV (метапневмовирус), который похож на COVID-19. Сейчас в стране переполнены больницы и растет количество заболеваний.
Об этом сообщает NDTV World.
#BreakingNews🔥🔥🔥🔥— Военные конфликты (@Spasiilona) 5 января 2025
🇨🇳 #China сообщает о новой вспышке респираторного вируса Согласно заявлению Тайвань'ского центра по контролю заболеваний, это hMPV, новый метапневмовирус человека.
🇰🇿 #Казахстан, вслед за Китаем, сообщает о случаях заражения смертельно опасным метапневмовирусом, с… pic.twitter.com/iOKuuEiWwL
Новый вирус в Китае
Несмотря на резкое распространение вируса, Пекин преуменьшает проблему. Власти заявляют, что это "ежегодное зимнее явление".
Ряд стран посоветовал путешественникам пересмотреть свои планы путешествий в Китай. В то же время пресс-секретарь МИД Мао Нин говорит, что пик респираторных инфекций обычно приходится на зимний сезон, пытаясь развеять беспокойство.
"Я могу заверить вас, что китайское правительство заботится о здоровье китайских граждан и иностранцев, которые приезжают в Китай", — сказала она.
По ее словам, сейчас путешествовать по Китаю безопасно.
Кроме того, Мао Нин ответила на вопрос о переполненных больницах и всплеске заболеваний. Она отметила, что болезни менее серьезные и распространяются в меньших масштабах по сравнению с COVID-19.
СМИ соседних стран, в частности Индонезии, Индии и Японии, призвали своих граждан следить за развитием ситуации в Китае и принимать необходимые меры безопасности.
Признаки заболевания
HMPV — это респираторный вирус, вызывающий инфекции верхних и нижних дыхательных путей. Он проявляется гриппоподобными симптомами и может вызвать серьезные респираторные осложнения, особенно у детей и представителей уязвимых групп населения.
Вирус был впервые идентифицирован в 2001 году, но пока вакцины для его профилактики не существует.
Симптомы HMPV напоминают грипп, в частности кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. В тяжелых случаях вирус может вызывать серьезные осложнения, такие как бронхит или пневмония.
⚠️ BREAKING:— SARS-CoV-2 (COVID-19) (@COVID19_disease) 3 января 2025
Китай’s 🇨🇳 Вспышка метапневмовируса продолжает расти, больницы переполнены, так как дети заражены.
Китай борется со вспышкой метапневмовируса человека (HMPV), причем больше всего пострадали дети и пожилые люди. pic.twitter.com/yok6Ot5Bag
Инкубационный период обычно длится от трех до семи дней.
HMPV является инфекционным заболеванием, которое распространяется воздушно-капельным путем, в частности во время кашля или чихания, а также через контакт с зараженными поверхностями. Вирус может оставаться активным на предметах при комнатной температуре.
Схожесть на COVID-19
HMPV имеет много общего с COVID-19. Оба являются респираторными заболеваниями, которые вызывают такие симптомы, как кашель, лихорадка, заложенность носа, боль в горле и одышка.
Оба вируса распространяются через дыхательные капли, выделяемые во время кашля, чихания или разговора.
Напомним, ВОЗ призвала Китай предоставить данные для исследования происхождения COVID-19, посвятив заявление к пятой годовщине сообщения о первых случаях "вирусной пневмонии" в Ухане.
Также специалисты обнаружили генетические мутации птичьего гриппа, которые могут облегчить его проникновение в клетки верхних дыхательных путей человека.
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