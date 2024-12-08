У США людина захворіла на пташиний грип — існує загроза нової пандемії

Обробка поверхонь від бактерій. Ілюстративне фото: shutterstock

У світі зафіксували випадок нової мутації пташиного грипу. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки ним вже вперше інфікувалася людина.

Про це пише ScienceBlog.

Читайте також:

Новий вид пташиного грипу

Зараз цей грип переважно циркулює серед птахів, але у США зафіксували випадок інфікування людини через контакт з інфікованою худобою. Інфекції наразі проходять без тяжких наслідків, однак раніше вірус спричиняв серйозні ускладнення.

"Хоча на цей час немає задокументованих випадків передачі від людини до людини, існує занепокоєння, що вірус може адаптуватися для передачі від людини до людини та потенційно призвести до пандемії грипу", — йдеться у матеріалі.

Дослідники виявили мутацію, яка робить адаптацію вірусів до людини більш вірогідною і небезпечною. Вони наголосили на важливості посилених заходів біобезпеки та генетичного контролю в зонах підвищеного ризику, де часто відбувається взаємодія між людьми і тваринами.

Видання додало, що зоонозні захворювання залишаються серйозною проблемою, оскільки близько 60% інфекційних хвороб мають тваринне походження.

Нагадаємо, вперше за межами Африки лікарі зафіксували новий штам вірусу мавпячої віспи. ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я.

А в Конго щонайменше 79 людей померли від невідомої хвороби. Перебіг захворювання схожий на грип, але наслідки значно гірші.