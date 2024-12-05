У Конго невідома хвороба забрала життя десятків людей

Медики несуть хворого. Фото: AP

Щонайменше 79 людей померли від невідомої хвороби у Конго. Перебіг захворювання схожий на грип, але наслідки значно гірші.

Про це повідомило BBC у середу, 4 грудня.

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У повідомленні йдеться про те, що більшість померлих — підлітки віком від 15 до 18 років. Понад 300 людей були інфіковані. Симптоми хворих схожі на грип — лихоманка, головні болі, нежить та кашель, утруднене дихання й анемія.

У провінцію Кванго, де хвороба найбільш поширена, направили групи реагування. Фахівці мають контролювати випадки та досліджувати природу хвороби.

Кількість інфікованих людей продовжує зростати, оскільки є проблеми із забезпеченням ліками. Влада закликала людей мити руки з милом, уникати масових скупчень та не торкатися до тіл померлих.

Окрім невідомої хвороби, Конго також потерпає від спалаху віспи. У період із січня по липень цього року було зафіксовано близько 14,5 тисяч випадків заражень.

Нагадаємо, у США завершили клінічні дослідження новаторської вакцини проти ВІЛ. Дослідження показали високу ефективність — на рівні 99%.

Нові дослідження показали, що підйом сходами замість ліфта може вдвічі знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань у жінок. Разом з тим, у чоловіків цей ефект був не таким помітним.