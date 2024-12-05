У Конго неизвестная болезнь унесла жизни десятков человек

Медики несут больного. Фото: AP

По меньшей мере, 79 человек умерли от неизвестной болезни в Конго. Течение заболевания похоже на грипп, но последствия значительно хуже.

Об этом сообщило BBC в среду, 4 декабря.

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В сообщении говорится, что большинство умерших — подростки в возрасте от 15 до 18 лет. Более 300 человек были инфицированы. Симптомы больных похожи на грипп — лихорадка, головные боли, насморк и кашель, затрудненное дыхание и анемия.

В провинцию Кванго, где наиболее распространена болезнь, направили группы реагирования. Специалисты должны контролировать случаи и изучить природу болезни.

Количество инфицированных людей продолжает расти, поскольку есть проблемы с обеспечением лекарствами. Власти призвали людей мыть руки с мылом, избегать массовых скоплений и не прикасаться к телам умерших.

Кроме неизвестной болезни, Конго также страдает от вспышки оспы. В период с января по июль этого года было зафиксировано около 14,5 тысячи случаев заражений.

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