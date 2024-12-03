Боротьба з ВІЛ — в США створили нову вакцину

Рука зі шприцом. Фото: The Village

У Сполучених Штатах завершили фінальну фазу клінічних досліджень новаторської вакцини проти ВІЛ. Дослідження показали надзвичайну ефективність на рівні 99 відсотків.

Про це йдеться у заяві дослідницького університету США Emory University.

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Розробка вакцини проти ВІЛ

Фахівці університету спільно з міжнародними партнерами з інших наукових центрів проводили розробку цієї вакцини. У дослідженні брали участь сотні добровольців із різних вікових і соціальних груп. Це гарантує репрезентативність результатів.

Ленакапавір — це препарат у вигляді ін'єкцій. Він призначений для введення лише двічі на рік. Ключовим елементом тестувань стало підтвердження його безпеки та ефективності. Випробування показали здатність вакцини стимулювати імунну систему до вироблення специфічних антитіл, які блокують поширення вірусу в організмі.

В чому особливість вакцини

Новий підхід, використаний у розробці вакцини, дає змогу адаптувати її до різних штамів вірусу, що особливо важливо з огляду на його генетичну мінливість. Дослідження показали, що дві ін'єкції ленакапавіру на рік знижують ризик нової ВІЛ-інфекції на 96%.

Науковці наголошують, що ця технологія може також відкрити шлях до боротьби з іншими хронічними інфекціями.

Керівники дослідження зазначили, що успіх вакцини є значним кроком у подоланні глобальної епідемії ВІЛ/СНІД. Хоча вакцина ще має пройти процес регуляторного затвердження, її потенціал уже викликав хвилю оптимізму серед лікарів та громадських активістів.

Нагадаємо, у світі 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом. Відомо, що від захворювання загалом померло близько 40,4 мільйона людей.

Також ми писали, що протягом шести місяців в Україні було зареєстровано понад п'ять тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції. Відомо, що 20-30% із цих випадків стосуються підлітків.