Борьба с ВИЧ - в США создали новую вакцину

В США завершили исследование уникальной вакцины против ВИЧ
В Соединенных Штатах завершили финальную фазу клинических исследований новаторской вакцины против ВИЧ. Исследования показали чрезвычайную эффективность на уровне 99 процентов.
Об этом говорится в заявлении исследовательского университета США Emory University.
Разработка вакцины против ВИЧ
Специалисты университета совместно с международными партнерами других научных центров проводили разработку этой вакцины. В исследовании участвовали сотни добровольцев из разных возрастов и социальных групп. Это гарантирует репрезентативность результатов.
Ленокапавир — это препарат в виде инъекций. Он предназначен для введения только дважды в год. Ключевым элементом тестирования стало подтверждение его безопасности и эффективности. Испытания показали способность вакцины стимулировать иммунную систему к выработке специфических антител, блокирующих распространение вируса в организме.
В чем особенность вакцины
Новый подход, используемый в разработке вакцины, позволяет адаптировать ее к различным штаммам вируса, что особенно важно, учитывая его генетическую изменчивость. Исследования показали, что две инъекции ленакапавира в год снижают риск новой ВИЧ-инфекции на 96%.
Ученые отмечают, что эта технология может также открыть путь к борьбе с другими хроническими инфекциями.
Руководители исследования отметили, что успех вакцины является значительным шагом в преодолении глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа. Хотя вакцина еще предстоит пройти процессу регуляторного утверждения, ее потенциал уже вызвал волну оптимизма среди врачей и общественных активистов.
Напомним, в мире 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом. Известно, что от заболевания в общей сложности умерло около 40,4 миллиона человек.
Также мы писали, что в течение шести месяцев в Украине было зарегистрировано более пяти тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Известно, что 20-30% этих случаев касаются подростков.
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