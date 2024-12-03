Борьба с ВИЧ - в США создали новую вакцину

Рука со шприцем. Фото: The Village

В Соединенных Штатах завершили финальную фазу клинических исследований новаторской вакцины против ВИЧ. Исследования показали чрезвычайную эффективность на уровне 99 процентов.

Об этом говорится в заявлении исследовательского университета США Emory University.

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Разработка вакцины против ВИЧ

Специалисты университета совместно с международными партнерами других научных центров проводили разработку этой вакцины. В исследовании участвовали сотни добровольцев из разных возрастов и социальных групп. Это гарантирует репрезентативность результатов.

Ленокапавир — это препарат в виде инъекций. Он предназначен для введения только дважды в год. Ключевым элементом тестирования стало подтверждение его безопасности и эффективности. Испытания показали способность вакцины стимулировать иммунную систему к выработке специфических антител, блокирующих распространение вируса в организме.

В чем особенность вакцины

Новый подход, используемый в разработке вакцины, позволяет адаптировать ее к различным штаммам вируса, что особенно важно, учитывая его генетическую изменчивость. Исследования показали, что две инъекции ленакапавира в год снижают риск новой ВИЧ-инфекции на 96%.

Ученые отмечают, что эта технология может также открыть путь к борьбе с другими хроническими инфекциями.

Руководители исследования отметили, что успех вакцины является значительным шагом в преодолении глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа. Хотя вакцина еще предстоит пройти процессу регуляторного утверждения, ее потенциал уже вызвал волну оптимизма среди врачей и общественных активистов.

Напомним, в мире 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом. Известно, что от заболевания в общей сложности умерло около 40,4 миллиона человек.

Также мы писали, что в течение шести месяцев в Украине было зарегистрировано более пяти тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Известно, что 20-30% этих случаев касаются подростков.