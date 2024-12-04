Жінка йде сходами. Фото: Pixabay

Підйом сходами замість ліфта може вдвічі знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань у жінок. Разом з тим, у чоловіків цей ефект був не таким помітним. Як показало дослідження, для зниження ризику інсульту достатньо до чотирьох хвилин підвищеної активності на день.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому British Journal of Sports Medicine.

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Науковці проаналізували дані понад 22 тисяч учасників дослідження. Вони не займалися спортом регулярно та носили акселерометри для вимірювання щоденної активності. Частоту короткої інтенсивної фізичної активності експерти порівняли з частотою появи у людей серйозних серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт, інсульт та серцева недостатність.

"Жінки в середньому мають нижчу кардіореспіраторну пристосованість, ніж чоловіки в будь-якому певному віці, що робить рівень фізичних зусиль для певного фізичного завдання (і, отже, фізіологічний стимул для адаптації) вищим для жінок", — йдеться у дослідженні.

Як виявилося, у жінок всього 3,4 хвилини активності на день знижували ризик усіх серцево-судинних хвороб на 45%, інфаркту — на 51%, а серцевої недостатності — на 67%. Навіть активність протягом трохи більш як хвилини знижувала ризик хвороб серця на 30%. Це свідчить про те, що жінки можуть отримувати значні переваги від простих і коротких фізичних активностей. Це може стати основою для людей, які не мають часу чи можливості займатися спортом регулярно.

Користь нетривалої фізичної активності

Тим, хто хоче спробувати нетривалу фізичну активність варто знати, що ходьба періодами по 30 секунд з перервами між ними спалює більше калорій, ніж звичайна безперервна. Крім того, щоденні короткі тренування з гантелями будуть ефективнішими за довге тренування раз на тиждень.

Кардіотренування можуть знизити тяжкість симптомів посттравматичного стресового розладу. Крім того, 20 хвилин помірно інтенсивного тренування допоможуть відновити розумові функції після поганого сну.

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