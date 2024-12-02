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Як отримати лікарняний без візиту до лікаря — інструкція

2 грудня 2024 11:32
Андрій Плахонін - Редактор
Лікарняний та рецепт можна отримати без візиту до лікаря — яким чином
Лікар робить записи. Ілюстративне фото: m-rda.gov.ua
Андрій Плахонін - Редактор

Українці мають змогу оформити лікарняний без візиту до медичних закладів. Таким чином також можна отримати перший електронний рецепт. 

У матеріалі Ти Київ йдеться, як це зробити.

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Оформлення лікарняного

Дистанційно отримати електронний лікарняний можна ще з жовтня 2021 року, коли в Україні вирував штам коронавірусу "Омікрон". Його можна оформити дистанційно, якщо ви маєте симптоми COVID-19, грипу або ГРВІ на термін до п'яти календарних днів. Також лікар може надати віддалено один електронний рецепт.

У МОЗ України дали чіткий алгоритм оформлення дистанційного лікарняного:

  • при наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ треба звернутися до лікаря за допомогою телефону або телемедичних технологій;
  • лікар сформує висновок про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров'я;
  • пацієнт отримає смс-повідомлення з номером МВТН та потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд;
  • Пенсійний фонд надсилає смс-повідомлення з номером лікарняного, що означає успішне оформлення.

Далі треба повідомити роботодавцю про хворобу та переслати номер лікарняного, який він зможе перевірити через кабінет страхувальника на сайті електронних послуг Пенсійного фонду. За сім днів після закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити. 

Але у разі, якщо хворому треба продовжити лікарняний на період понад п'ять календарних днів — до лікаря вже доведеться йти особисто. 

Отримання е-рецепту віддалено

Лікарі мають право виписати електронний рецепт на ліки без проведення особистого прийому, за винятком пацієнтів, які проходять замісну підтримувальну терапію.

У рішенні медик має спиратися на отримані від пацієнта даних про поточний стан, скарги та дані з первинної облікової медичної документації пацієнта. Він повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, в українських селах існує значний дефіцит медичних працівників. Подекуди в громадах на п'ять тисяч людей працює лише один педіатр.

Також ми писали, що для полку "Азов" шукають хірурга. Кандидати повинні бути з вищою медичною освітою, а також мати досвід від двох років. 

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