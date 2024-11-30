Медицина в Україні — з якими викликами зіштовхуються жителі сіл

Лікарка заявила про гострий дефіцит медиків у селах України
В українських селах існує значний дефіцит медичних працівників. Подекуди в громадах на п'ять тисяч людей працює лише один педіатр.
Про це повідомила лікарка Ірина Волошина у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у п'ятницю, 29 листопада.
Дефіцит сімейних лікарів у селах
Волошина наголосила на серйозній проблемі з доступністю медичних послуг у віддалених громадах України.
"У Києві достатньо розгалужена мережа медичних закладів. Але подивіться, що робиться у селах: там не те що гінеколога, там навіть сімейного лікаря подекуди немає. Ми маємо громади, де на п'ять тисяч людей функціонує лише один педіатр і все, а у людей віком від 18 років вже доступності немає", — зазначила лікарка.
Вона також підкреслила, що присутність медичних працівників, які хоча б періодично відвідують віддалені місцевості, є надзвичайно важливою для забезпечення базових потреб громадян у медичних послугах.
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