Медицина в Украине — с какими вызовами сталкиваются жители сел

Врач Ирина Волошина. Фото: скриншот

В украинских селах существует значительный дефицит медицинских работников. Кое-где в громадах на пять тысяч человек работает только один педиатр.

Об этом сообщила врач Ирина Волошина в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 29 ноября.

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Волошина отметила серьезную проблему с доступностью медицинских услуг в отдаленных громадах Украины.

"В Киеве достаточно разветвленная сеть медицинских учреждений. Но посмотрите, что делается в селах: там не только гинеколога, там даже семейного врача иногда нет. Мы имеем громады, где на пять тысяч человек функционирует только один педиатр и все, а у людей в возрасте от 18 лет уже доступности нет", — отметила врач.

Она также подчеркнула, что присутствие медицинских работников, которые хотя бы периодически посещают отдаленные местности, является чрезвычайно важным для обеспечения базовых потребностей граждан в медицинских услугах.

Напомним, во время ракетных обстрелов Луцка 28 ноября в укрытии Волынского областного перинатального центра на свет появилась здоровая девочка.

Ранее мы писали о том, что в здании Good Bread from Good People в Киеве будет создано инклюзивное пространство для людей с ментальной инвалидностью. Он будет помещен на четвертом этаже.