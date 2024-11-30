Медицина в Украине — с какими вызовами сталкиваются жители сел

Врач заявила об остром дефиците медиков в селах Украины
В украинских селах существует значительный дефицит медицинских работников. Кое-где в громадах на пять тысяч человек работает только один педиатр.
Об этом сообщила врач Ирина Волошина в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 29 ноября.
Дефицит семейных врачей в селах
Волошина отметила серьезную проблему с доступностью медицинских услуг в отдаленных громадах Украины.
"В Киеве достаточно разветвленная сеть медицинских учреждений. Но посмотрите, что делается в селах: там не только гинеколога, там даже семейного врача иногда нет. Мы имеем громады, где на пять тысяч человек функционирует только один педиатр и все, а у людей в возрасте от 18 лет уже доступности нет", — отметила врач.
Она также подчеркнула, что присутствие медицинских работников, которые хотя бы периодически посещают отдаленные местности, является чрезвычайно важным для обеспечения базовых потребностей граждан в медицинских услугах.
Напомним, во время ракетных обстрелов Луцка 28 ноября в укрытии Волынского областного перинатального центра на свет появилась здоровая девочка.
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