Доктор делает записи. Иллюстративное фото: m-rda.gov.ua

Украинцы могут оформить больничный без визита в медицинские учреждения. Таким образом, также можно получить первый электронный рецепт.

В материале Ти Київ говорится, как это сделать.

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Оформление больничного

Дистанционно получить электронный больничный можно еще с октября 2021 года, когда в Украине бушевал штамм коронавируса "Омикрон". Его можно оформить дистанционно, если у вас есть симптомы COVID-19, гриппа или ОРВИ на срок до пяти календарных дней. Также врач может предоставить удаленно один электронный рецепт.

В Минздраве Украины дали четкий алгоритм оформления дистанционного больничного:

при наличии симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ следует обратиться к врачу с помощью телефона или телемедицинских технологий;

врач сформирует заключение о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения;

пациент получит смс-сообщение с номером МВТН и попадет в Электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд;

Пенсионный фонд отправляет смс-сообщение с номером больничного, что означает успешное оформление.

Дальше нужно сообщить работодателю о болезни и переслать номер больничного, который он сможет проверить через кабинет страховщика на сайте электронных услуг Пенсионного фонда. Через семь дней после закрытия больничного работодатель сможет его оплатить.

Но если больному нужно продлить больничный на период более пяти календарных дней — к врачу уже придется идти лично.

Получение е-рецепта удаленно

Врачи имеют право выписать электронный рецепт на лекарства без проведения личного приема, за исключением пациентов, которые проходят заместительную поддерживающую терапию.

В решении медик должен опираться на полученные от пациента данные о текущем состоянии, жалобы и данных с первичной учетной медицинской документации пациента. Он должен внести медицинские записи о таком взаимодействии в электронную систему здравоохранения.

Напомним, в украинских селах существует значительный дефицит медицинских работников. Местами в громадах на пять тысяч человек работает только один педиатр.

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