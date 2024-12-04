Подъем по лестнице снижает риск болезней сердца у женщин — исследование

Женщина идет по лестнице. Фото: Pixabay

Подъем по лестнице вместо лифта может вдвое снизить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Вместе с тем, у мужчин этот эффект был не столь заметен. Как показало исследование, для снижения риска инсульта достаточно до четырех минут повышенной активности в день.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном British Journal of Sports Medicine.

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Ученые проанализировали данные более 22 тысяч участников исследования. Они не занимались спортом регулярно и носили акселерометры для измерения повседневной активности. Частоту короткой интенсивной физической активности эксперты сравнили с частотой появления у людей серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и сердечная недостаточность.

"Женщины в среднем имеют более низкую кардиореспираторную приспособленность, чем мужчины в любом возрасте, что делает уровень физических усилий для определенной физической задачи (и, следовательно, физиологический стимул для адаптации) выше для женщин", — говорится в исследовании.

Как оказалось, у женщин всего 3,4 минуты активности в день снижали риск всех сердечно-сосудистых заболеваний на 45%, инфаркта - на 51%, а сердечной недостаточности - на 67%. Даже активность в течение чуть более минуты снижала риск болезней сердца на 30%. Это говорит о том, что женщины могут получать значительные преимущества от простых и коротких физических активностей. Это может стать основой для людей, у которых нет времени или возможности заниматься спортом регулярно.

Польза непродолжительной физической активности

Тем, кто хочет попробовать непродолжительную физическую активность, следует знать, что ходьба периодами по 30 секунд с перерывами между ними сжигает больше калорий, чем обычная непрерывная. Кроме того, ежедневные короткие тренировки с гантелями будут эффективнее длинной тренировки раз в неделю.

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