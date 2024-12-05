З ока жінки витягнули чотири паразити, яких могли перенести мухи

Дівчина розглядає себе в дзеркало. Ілюстративне фото: pexels.com

Китайські лікарі позбавили жінку від паразитів, що оселились в її очах. Вони виявили відразу чотирьох живих паразитичних червів в оці у мешканки Пекіну.

Про це повідомляється на науковому порталі BMC Ophthalmology.

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Пацієнтка звернулась до лікарів з приводу відчуття стороннього тіла в оці. Проте спочатку медики просто виписали їй антибіотики.

Стан жінки погіршився і антибіотики не допомогли — очі стали більш червоними, з'явився свербіж. Тоді при більш ретельному огляді лікарі знайшли причину — виявили значне запалення верхньої повіки та чотири білі паразитичні черв'яки в кон’юнктиві ока.

Під анестезією жінці зробили операцію та витягли паразитів. Це виявилися черві виду Thelazia callipaeda, який зазвичай передається мухами, в тому числі й домашнім тваринам. Тому лікарі радять слідкувати за станом очей своїх улюбленців і вразі проблем терміново звертатись до ветеринарів.

Після видалення паразитів пацієнтці промивали кон’юнктивальний мішок та призначили антибіотичні краплі гатифлоксацину. Протягом двох місяців пацієнтка повністю одужала.

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