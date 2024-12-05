Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила arrow

У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила

5 декабря 2024 01:45
Андрей Плахонин - Редактор
Из глаза женщины вытащили четыре паразита, которых могли перенести мухи
Девушка рассматривает себя в зеркало. Иллюстративное фото: pexels.com
Андрей Плахонин - Редактор

Китайские врачи избавили женщину от поселившихся в ее глазах паразитов. Они обнаружили сразу четыре живых паразитических червей в глазу у жительницы Пекина.

Об этом сообщается на научном портале BMC Ophthalmology.

Читайте также:

Где женщина подцепила паразитов

Пациентка обратилась к врачам по поводу ощущения постороннего тела в глазу. Однако поначалу медики просто выписали ей антибиотики.

Состояние женщины ухудшилось и антибиотики не помогли — глаза стали краснее, появился зуд. Тогда при более тщательном осмотре врачи нашли причину — обнаружили значительное воспаление верхнего века и четыре белых паразитических червяка в конъюнктиве глаза.

Под анестезией женщине сделали операцию и извлекли паразитов. Это оказались черви вида Thelazia callipaeda, обычно передаваемые мухами, в том числе и домашним животным. Поэтому врачи советуют следить за состоянием глаз своих любимцев и в случае проблем срочно обращаться к ветеринарам.

После удаления паразитов пациентке промывали конъюнктивальный мешок и назначили антибиотические капли гатифлоксацина. В течение двух месяцев пациентка полностью поправилась.

Напомним, в Украине выросло количество родов среди подростков в возрасте до 18 лет. Проблема становится все более актуальной и есть несколько причин.

Украинцы могут оформить больничный без визита в медицинские учреждения. Таким образом, можно получить первый электронный рецепт.

Китай медики врачи инфекции глаза

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:30 О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно

01:45 У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила

01:32 Студент-богослов уклонился от мобилизации — что решил суд

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

00:55 В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

00:30 ТЦК может завернуть документы — адвокат указала на частую ошибку

00:09 Когда будут отключать свет во Львове — графики на сегодня

4 декабря 2024

23:51 В Харькове снова будут отключения света — графики на 5 декабря

23:50 Воздушная тревога распространилась на Киевщину — какая опасность

23:50 Предупреждала мужчин о ТЦК в Telegram — что решил суд

02:30 О каких изменениях украинцы должны сообщать ТЦК обязательно

01:45 У женщины в глазах нашли паразитов — где она их подцепила

01:32 Студент-богослов уклонился от мобилизации — что решил суд

00:55 В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

00:30 ТЦК может завернуть документы — адвокат указала на частую ошибку

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

00:09 Когда будут отключать свет во Львове — графики на сегодня

4 декабря 2024

23:51 В Харькове снова будут отключения света — графики на 5 декабря

23:50 Воздушная тревога распространилась на Киевщину — какая опасность

23:50 Предупреждала мужчин о ТЦК в Telegram — что решил суд

23:46 "Бусификацию" не победили — Лубинец опроверг заявление коллеги

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК