Из глаза женщины вытащили четыре паразита, которых могли перенести мухи

Девушка рассматривает себя в зеркало. Иллюстративное фото: pexels.com

Китайские врачи избавили женщину от поселившихся в ее глазах паразитов. Они обнаружили сразу четыре живых паразитических червей в глазу у жительницы Пекина.

Об этом сообщается на научном портале BMC Ophthalmology.

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Пациентка обратилась к врачам по поводу ощущения постороннего тела в глазу. Однако поначалу медики просто выписали ей антибиотики.

Состояние женщины ухудшилось и антибиотики не помогли — глаза стали краснее, появился зуд. Тогда при более тщательном осмотре врачи нашли причину — обнаружили значительное воспаление верхнего века и четыре белых паразитических червяка в конъюнктиве глаза.

Под анестезией женщине сделали операцию и извлекли паразитов. Это оказались черви вида Thelazia callipaeda, обычно передаваемые мухами, в том числе и домашним животным. Поэтому врачи советуют следить за состоянием глаз своих любимцев и в случае проблем срочно обращаться к ветеринарам.

После удаления паразитов пациентке промывали конъюнктивальный мешок и назначили антибиотические капли гатифлоксацина. В течение двух месяцев пациентка полностью поправилась.

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