В США человек заболел птичьим гриппом — существует угроза новой пандемии

Обработка поверхностей от бактерий. Иллюстративное фото: shutterstock

В мире зафиксирован случай новой мутации птичьего гриппа. В частности, в Соединенных Штатах Америки им уже впервые инфицировался человек.

Об этом пишет ScienceBlog.

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Сейчас этот грипп преимущественно циркулирует среди птиц, но в США зафиксировали случай инфицирования человека из-за контакта с зараженным скотом. Инфекции сейчас проходят без тяжелых последствий, однако ранее вирус вызывал серьезные осложнения.

"Хотя в настоящее время нет задокументированных случаев передачи от человека к человеку, существует беспокойство, что вирус может адаптироваться для передачи от человека к человеку и потенциально привести к пандемии гриппа", — говорится в материале.

Исследователи обнаружили мутацию, которая делает адаптацию вирусов к человеку более вероятной и опасной. Они отметили важность усиленных мер биобезопасности и генетического контроля в зонах повышенного риска, где часто происходит взаимодействие между людьми и животными.

Издание добавило, что зоонозные заболевания остаются серьезной проблемой, поскольку около 60% инфекционных заболеваний имеют животное происхождение.

Напомним, впервые за пределами Африки врачи зафиксировали новый штамм вируса обезьяньей оспы. ВООЗ объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.

А в Конго по меньшей мере 79 человек скончались от неизвестной болезни. Заболевания похоже на грипп, но последствия значительно хуже.