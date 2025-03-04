Конфіскація доларів — в кого з українців можуть забрати валюту

Долари в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні під час обміну доларів купюри можуть конфіскувати. Це відбувається в окремих випадках, не лише через підозру в підробці банкнот. Працівники фінансових установ повинні вилучати таку готівку і передавати на дослідження в НБУ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, у кого конфіскують долари і чому.

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В яких випадках вилучають валюту

Найбільш очевидна відповідь — у разі виявлення ознак підробки. Якщо з’явилися сумніви у справжності іноземних купюр, співробітники банку чи обмінника конфіскують гроші та відправляють на безплатну перевірку в уповноважений підрозділ Національного банку.

"Якщо банкноти виявилися підробленими, вони вилучаються з обігу без відшкодування вартості. Про їх вилучення Національний банк повідомляє Національну поліцію, підробки в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам поліції для проведення розслідувань", — йдеться на інформаційному порталі "Гаразд".

Проте справжні купюри НБУ відшкодовує власнику, надсилаючи суму компенсації на рахунок фінансової установи, яка передає кошти споживачеві.

Ще одна причина конфіскації доларів — сумніви у платоспроможності, яку неможливо довести без спеціального аналізу. Ознаки сумнівних банкнот (монет) включають:

наявність ламінування;

розриви на частини, загальна площа яких не менша, ніж 55% початкового розміру;

пошкодження, отримані під час надзвичайного режиму чи особливого періоду.

За результатами дослідження в НБУ формують акт про визнання купюр платіжними, пошкодженими внаслідок війни, підробленими, з дефектами виробника, навмисно пошкодженими з метою скоєння правопорушення або неплатіжними.

Яку готівку неможливо обміняти

Фінансові установи можуть законно відмовити споживачеві в обміні валюти. Це стосується неплатіжних банкнот, зокрема таких, що перестали відповідати установленим НБУ критеріям у процесі використання або неналежного зберігання.

Також обміну не підлягають долари, навмисно пошкоджені з метою вчинення будь-якого кримінального злочину. Звісно, продати не вийде валюту з написами "до обміну", "реквізит", "сувенір" тощо. Зразки готівкових номіналів так само не приймають.

Нагадаємо, деякі фінустанови можуть відмовити в обміні старих доларів, наприклад, 2003 року випуску. Це незаконна дія, за яку НБУ штрафує на великі суми. Обмінникам заборонено встановлювати обмеження на обмін валюти за роком випуску, номіналом або дизайном.

Також ми писали, до яких показників курс долара в Україні не повернеться. Американська валюта не коштуватиме 20 чи 30 грн, як було до повномасштабної війни. Зате вартість здатна піднятися ще вище за умови геополітичних зрушень і відповідних рішень Нацбанку.