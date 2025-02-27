Валютний ринок в Україні – до якого курсу долар більше не повернеться

Обмінник валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Від початку повномасштабної війни в Україні долар подорожчав на 31,46%. 23 лютого 2022 року американська валюта коштувала 28,98 грн/дол., а станом на середину січня 2025-го зафіксувався рекордний рівень 42,28 грн/дол. Постає питання, чи зможе колись долар повернутися до колишніх показників.

Про це розповів у коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотнікова.

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До жовтня 2023 року валюта коштувала 36,6 грн/дол. Національний банк запровадив фіксований курс, аби зберегти стабільність на валютному ринку та уникнути різкої девальвації гривні. З часом потреба у стримуванні відпала, тож регулятор перейшов до політики "керованої гнучкості". Як результат — долар подорожчав на 5,68 грн.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара в Україні. Фото: скриншот/НБУ

Судячи з динаміки, чекати покращення ситуації не варто. За словами Олексія Плотнікова, немає підстав вважати, що національна валюта припинить девальвувати у короткостроковій перспективі. Гривня може зміцнитися на фоні завершення бойових дій, але різкого здешевлення не станеться.

Це невигідно ні державному бюджету, ані населенню, яке купувало долари дорожче. Люди втратять свої заощадження, якщо не встигнуть продати валюту до падіння курсових показників.

"Гривня буде девальвувати, хоч і повільно, вона продовжить дешевшати по відношенню до долара. Питання в тому, як це відбудеться — у пришвидшеному темпі чи загальмовано. Це залежить від сукупності внутрішніх і зовнішніх чинників, зокрема від збереження фінансової підтримки західними партнерам України", — зауважив експерт.

Іншими словами, долар уже не повернеться до довоєнних показників. Українці не зможуть купувати американські купюри за 20 чи 30 грн, і неважливо, як завершиться повномасштабне вторгнення Росії. Нацбанк дав зрозуміти, що планомірно послаблюватиме гривню, поки курс не досягне рівня, закладеного в держбюджеті (45 грн/дол.).

В теорії, додав Плотніков, уряд може провести грошову реформу, але це питання дуже довгострокової перспективи. Тоді показники зійдуться з тими, що були три роки назад і більше. Але в українських реаліях повернення низького курсу неможливе.

З кожним роком, поки триватиме війна, долар зростатиме в ціні. А коли бойові дії припиняться, курс можуть заморозити для стабілізації гривні. Спрогнозувати, до яких висот валюта встигне подорожчати, неможливо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, протягом року існують періоди, коли курс долара може різко піднятися. Це залежить від попиту на валютному ринку. Він традиційно посилюється, коли імпортери закуповують пальне, а громадяни виїжджають за кордон на відпочинок. Зазвичай долар дорожчає влітку і на початку осені.

Також ми писали, що за три роки повномасштабної війни в Україні курс долара піднявся з показника 28,98 грн/дол. до 42,28 грн/дол. Валютний ринок пережив небувалі зрушення, але вистояв, хоч відбулася девальвація гривні.