Коли долар може подорожчати у 2025 – небезпечний період для курсу

Пункт обміну валюти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вартість американської валюти змінюється залежно від балансу між попитом і пропозицією. Курс долара в Україні динамічно коливається, на що впливає затребуваність на іноземні банкноти серед фізичних осіб і бізнесу. Протягом року є певні періоди, коли попит збільшується, отже існує ризик дорожчання долару.

Коли долар може вирости в ціні, розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

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Небезпечний період для долара

Починаючи з середини січня, американська валюта планомірно дешевшала, чим неабияк здивувала українців, оскільки до того кілька місяців невпинно дорожчала. На думку експерта, це явище пояснюється наміром Національного банку стримати інфляцію. Гальмування девальвації гривні стало можливим, бо великим імпортерам у лютому не потрібна валюта.

Іншими словами, попит на іноземні банкноти був низьким. Але коли ситуація кардинально зміниться — пропозиція не задовольнятиме попит — тоді українці побачать оновлені показники, які їм можуть не сподобатися.

Коилвання офіційного курсу долара до гривні. Фото: скриншот/НБУ

"Наприклад, це коли настане час імпортерам ввозити пальне. Або в період здійснення великих міждержавних платежів. А ще — коли українці їздитимуть на відпочинок за кордон / до родичів і будуть міняти гривні на американську валюту. Традиційно сплески попиту відбуваються влітку та на початку осені. Тоді долар може подорожчати", — зауважив Олексій Плотніков.

Економіст впевнений, що до кінця 2025 року долар вийде на рівень, закладений у державний бюджет (45 грн) і навіть перевищить його. Тому друга половина зими — найкращий час для обміну валюти. Вже в березні-квітні, з настанням перших теплих днів, курс здатен піти вгору.

Для максимальної вигоди треба купити долари якнайшвидше, але тільки якщо існує нагальна потреба. Бо в короткостроковій перспективі виграти на різниці показників не вдасться. В першому півріччі відчутних змін на валютному ринку не чекають.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже 3 роки. За цей час курс долара піднявся з рівня 28,98 грн/дол. (показник станом на 23 лютого 2022 року) до 42,28 грн/дол. Національний банк відмовився від фіксованого курсоутворення, що стало поштовхом для висхідного тренду.

Також ми писали, скільки коштує американська валюта в різних банках України станом на 25 лютого 2025 року. Плюс аналізували, за скільки українці можуть купити іноземні купюри в обмінниках, тобто на готівковому ринку.