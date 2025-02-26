Когда доллар может подорожать в 2025 – опасный период для курса

Пункт обмена валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Стоимость американской валюты меняется в зависимости от баланса между спросом и предложением. Курс доллара в Украине динамично колеблется, на что влияет востребованность на иностранные банкноты среди физических лиц и бизнеса. В течение года есть определенные периоды, когда спрос увеличивается, следовательно существует риск удорожания доллара.

Когда доллар может вырасти в цене, рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

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Опасный период для доллара

Начиная с середины января, американская валюта планомерно дешевела, чем изрядно удивила украинцев, поскольку до того несколько месяцев неустанно дорожала. По мнению эксперта, это явление объясняется намерением Национального банка сдержать инфляцию. Торможение девальвации гривны стало возможным, ведь крупным импортерам в феврале не нужна валюта.

Иными словами, спрос на иностранные банкноты был низким. Но когда ситуация кардинально изменится — предложение не будет удовлетворять спрос — тогда украинцы увидят обновленные показатели, которые им могут не понравиться.

Колебания официального курса доллара к гривне. Фото: скриншот/НБУ

"Например, это когда наступит время импортерам ввозить топливо. Или в период осуществления крупных межгосударственных платежей. А еще — когда украинцы будут ездить на отдых за границу / к родственникам, меняя гривны на американскую валюту. Традиционно всплески спроса происходят летом и в начале осени. Тогда доллар может подорожать", — отметил Алексей Плотников.

Экономист уверен, что к концу 2025 года доллар выйдет на уровень, заложенный в государственный бюджет (45 грн) и даже превысит его. Поэтому вторая половина зимы — лучшее время для обмена валюты. Уже в марте-апреле, с наступлением первых теплых дней, курс способен пойти вверх.

Для максимальной выгоды надо купить доллары как можно быстрее, но только если существует насущная необходимость. Потому что в краткосрочной перспективе выиграть на разнице показателей не удастся. В первом полугодии ощутимых изменений на валютном рынке не ждут.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, полномасштабная война в Украине продолжается уже 3 года. За это время курс доллара поднялся с уровня 28,98 грн/долл. (показатель по состоянию на 23 февраля 2022 года) до 42,28 грн/долл. Национальный банк отказался от фиксированного курсообразования, что стало толчком для восходящего тренда.

Также мы писали, сколько стоит американская валюта в разных банках Украины по состоянию на 25 февраля 2025 года. Плюс анализировали, за сколько украинцы могут купить иностранные купюры в обменниках, то есть на наличном рынке.