Курс долара наприкінці лютого – що буде з валютою в останній тиждень зими

Вивіска обмінника валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дивлячись на гальмування девальвації гривні, виникає думка про хороший час для обміну доларів. Поки не почався зворотній процес, українці можуть купити американську валюту дешевше. А коли повернеться висхідний тренд, зароблять на різниці курсових показників. Але виникає питання, чого чекати від ситуації на валютному ринку в короткостроковій перспективі.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара найближчим часом.

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Середина січня 2025 року стала піком для офіційного курсу гривні до долара — НБУ розрахував показник на рівні 42,28 грн/дол. На готівковому ринку ситуація була не кращою — понад 43 грн/дол. у продажу та купівлі. Але відтоді вектор кардинально змінився. Майже місяць офіційний курс не перетинає психологічну позначку і перебуває нижче 42 грн/дол.

На думку експерта, відбувається не довгоочікуване зміцнення гривні, а тимчасове гальмування девальвації. Причини цьому різні: як внутрішні, так і зовнішні.

"Зараз імпортерам не потрібна іноземна валюта. Лютий — це період мінімального попиту. На готівковому ринку ситуація аналогічна, бо наприкінці зими люди не їздять на відпочинок, не роблять якісь великі платежі. Тому здешевлення долара — явище абсолютно нормальне", — констатував Плотніков.

Економіст вбачає продовження гальмування девальвації гривні до кінця лютого 2025 року. Національний банк не планує найближчим часом якихось радикальних дій та рішень стосовно валюти, тому українці наступного тижня зможуть купувати і продавати долари в середньому за 41,70-41,90 грн.

Чи вплине риторика Трампа на курс долара

Президент США Дональд Трамп озвучив чимало тез, які викликали обурення як наших громадян, так і світової спільноти. Виникає питання, чи може його негативна риторика в бік України спровокувати валютний ринок. Олексій Плотніков вважає, що прямої кореляції між курсовими показниками і висловлюваннями Трампа немає:

"Це вплинуло, наприклад, на котування українських акцій на варшавські біржі. Вони знизились на 8%. Це вплинуло на попит на українські облігації внутрішньої державної позики. Він був найнижчий цими днями з часів початку повномасштабної війни. Але, якщо дивитися на співвідношення гривні та долара, то пряма кореляція відсутня".

Іншими словами, риторика президента США не має відношення до формування курсових значень. Адже ставлення до американської валюти більш фундаментальне, з нею традиційно працюють найсильніші країни світу, це також перша іноземна валюта в Україні. Отже хвилювання щодо потенційних зрушень на тлі геополітичних дискусій марні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав переговори про завершення війни в Україні. Проте його рішення і висловлювання не здатні вплинути на валютний ринок і похитнути курс долара.

Також ми писали, що фінансові аналітики погіршили оцінку курсових показників на наступні 12 місяців. Їх прогноз зупинився на рівні 45,19 грн/дол. у січні 2025 року, хоча в грудні експерти озвучували рівень у 44,83 грн/дол.