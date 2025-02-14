Завершення війни в Україні – що буде з курсом долара та чи треба готуватися до змін

Дональд Трамп виступає в Білому домі 12 лютого 2025 року. ФОТО: AP

Трамп почав переговори про завершення війни в Україні. У чому полягає його план, усе ще незрозуміло. Але в Україні такі дії вже називають зрадою.

Новини.LIVE з'ясували, що буде з курсом долара в Україні на тлі початку переговорів.

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Валютний ринок: затишшя перед бурею

Попри широкий резонанс у суспільстві, який спричинили новини про початок мирних переговорів, український валютний ринок відреагував на новинний фон вельми стримано. Курс гривні до американського долара станом на 13 лютого зміцнився на 5 копійок, порівняно з попереднім днем, і закріпився на позначці 41,79 грн за долар. Водночас як каже Новини.LIVE фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, нинішнє зміцнення гривні, скоріше пов'язане із сезонним фактором.

"Минулий тиждень завершив сезонне зміцнення гривні. Історично друга половина січня — до 6-10 лютого гривня здебільшого зміцнювалася. І у 2025 році навіть війна не сповільнила цей рух. На ринку розворот на шипі (див. графік). У п'ятницю розвернулися, і з понеділка гепом вгору. А графічно ще відпрацювали за нижньою межею східного торгового каналу. Тож поки що це виглядає як дно. Однак вихід на реальні переговори може внести свої корективи", - додав Шевчишин.

Графік долара до гривні. Джерело: Андрій Шевчишин/Facebook

Що стосується "затишшя" на валютному ринку на тлі початку переговорів, то, як каже Шевчишин, річ у тім, що український ринок сьогодні функціонує в дуже "затиснутих" умовах, а тому не може швидко реагувати на подібні новини.

"Компанії експортери та імпортери змушені працювати в обмежених умовах. НБУ зберігає обмеження на рух капіталу, а резиденти не можуть виводити гроші. Усе це стримує реакцію", — сказав Новини.LIVE Шевчишин.

Загалом, за його словами, сам факт можливого припинення бойових дій сприймається бізнесом позитивно. Але й тут є свої ризики.

"Щоб виходити з воєнного стану і розпочинати відновлення, нам потрібно буде змінювати валютне регулювання. Що призведе до руху капіталів. Як з України, так і в Україну. Але спершу — з України. І це нестиме величезні ризики для валютного ринку", — сказав нам Шевчишин. Але це вже довгострокова перспектива.

У короткостроковій перспективі, на його думку, під час підготовки до виборів уряд усіма шляхами намагатиметься стримати курс. "Вибори — це період додаткового надходження коштів у країну. Плюс уряд буде утримувати курс. У цей час, найімовірніше, ми матимемо позитивну ситуацію на валютному ринку", — сказав нам Шевчишин.

Щодо бюджету, виконання якого повністю залежить від міжнародної допомоги, то щонайменше у 2025 році жодних змін чекати не варто. "Згідно з домовленостями з нашими партнерами, ми повністю забезпечені на 2025 рік. Тут усе чітко і немає жодних ризиків. Переговори не змінять надходження коштів, про які було обумовлено", — каже Шевчишин.

Зліт українських акцій

А ось фондові ринки, навпаки, одними з перших відреагували на початок мирних переговорів. На світових біржах спостерігалося різке зростання вартості українських цінних паперів. "Ми фіксуємо позитивну реакцію у вартості акцій українських цінних паперів. Хорошу динаміку показують також українські євробонди. Щоправда, вони зростають у ціні вже давно, як і, втім, акції українських компаній. Але на тлі заяв Трампа їхнє зростання прискорилося", — сказав нам Шевчишин.

Як писали Новини.LIVE, на Лондонській фондовій біржі (LSE) акції агрохолдингу МХП з початку торгів у четвер до 11:00 за Києвом підскочили на 13,29%, а гірничорудної компанії Ferrexpo - на 18,06%. Активне зростання спостерігається і на Варшавській біржі. Акції Milkiland додали 12,11%, Coal Energy, із зупиненими через війну шахтами, - 6,79%. Цінні папери найбільшого виробника цукру в Україні "Астарта" зросли на 5,36%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК", що мають землі біля лінії фронту, — на 4,56% і 3,72% відповідно. Крім того, акції KSG Agro подорожчали на 4,85%, а найбільшого виробника олії "Кернел" - на 7,91%.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп 12 лютого розпочав реалізацію свого плану припинення війни між Росією та Україною. Він поговорив телефоном із Володимиром Путіним, а потім із Володимиром Зеленським, і оголосив, що формує команду для підготовки мирних переговорів.