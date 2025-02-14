Завершение войны в Украине – что будет с курсом доллара и нужно ли готовиться к переменам

Дональд Трамп выступает в Белом доме 12 февраля 2025 года. Фото: AP

Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. В чем заключается его план, все еще непонятно. Но в Украине такие действия уже называют предательством.



Новини.LIVE выяснили, что будет с курсом доллара в Украине на фоне начала переговоров.

Валютный рынок: затишье перед бурей

Несмотря на широкий резонанс в обществе, который вызвали новости о начале мирных переговоров, украинский валютный рынок отреагировал на новостной фон весьма сдержано. Курс гривны к американскому доллару, по состоянию на 13 февраля, укрепился на 5 копеек, по сравнению с предыдущим днем, и закрепился на отметке 41,79 грн за доллар. При этом, как говорит Новини.LIVE финансовый аналитик Андрей Шевчишин, нынешнее укрепление гривны скорее связано с сезонным фактором.

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"Прошлая неделя завершила сезонное укрепление гривны. Исторически вторая половина января — до 6-10 февраля гривна в большинстве своем укреплялась. И в 2025 году даже война не замедлила это движение. На рынке такой себе разворот на шипе (см. график). В пятницу развернулись, и с понедельника гэпом вверх. А графически еще отработали по нижнему пределу восточного торгового канала. Так что пока это выглядит как дно. Однако выход на реальные переговоры может внести свои коррективы", — добавил Шевчишин.

График доллара к гривне. Источник: Андрей Шевчишин/Facebook

Что касается "затишья" на валютном рынке на фоне начала переговоров, то как говорит Шевчишин, дело в том, что украинский рынок сегодня функционирует в очень "зажатых" условиях, а потому не может быстро реагировать на подобные новости.

"Компании экспортеры и импортеры вынуждены работать в ограниченных условиях. НБУ сохраняет ограничения на движение капитала, а резиденты не могут выводить деньги. Все это сдерживает реакцию", — сказал Новини.LIVE Шевчишин.

В целом, по его словам, сам факт возможного прекращения боевых действий воспринимается бизнесом положительно. Но и тут есть свои риски.

"Чтобы выходить из военного положения и приступать к восстановлению нам нужно будет менять валютное регулирование. Что приведет к движению капиталов. Как из Украины, так и в Украину. Но сперва — из Украины. И это будет нести огромные риски для валютного рынка", — сказал нам Шевчишин. Но это уже долгосрочная перспектива.

В краткосрочной перспективе, по его мнению, при подготовке к выборам правительство будет всеми путями стараться сдержать курс. "Выборы — это период дополнительного поступления средств в страну. Плюс правительство будет удерживать курс. В это время, скорее всего, мы будем иметь позитивную ситуацию на валютном рынке", — сказал нам Шевчишин.

Что касается бюджета, выполнение которого полностью зависит от международной помощи, то как минимум в 2025 году, никаких изменений ждать не стоит. "Согласно договоренностям с нашими партнерами, мы полностью обеспечены на 2025 год. Тут все четко и нет никаких рисков. Переговоры не изменят поступления средств о которых было оговорено", — говорит Шевчишин.

Взлет украинских акций

А вот фондовые рынки, наоборот, одними из первых отреагировали на начало мирных переговоров. На мировых биржах наблюдался резкий рост стоимости украинских ценных бумаг. "Мы фиксируем позитивную реакцию в стоимости акций украинских ценных бумаг. Хорошую динамику показывают также украинские евробонды. Правда они растут в цене уже давно, как и, впрочем, акции украинских компаний. Но на фоне заявлений Трампа их рост ускорился", — сказал нам Шевчишин.

Как писали Новини.LIVE, на Лондонской фондовой бирже (LSE) акции агрохолдинга МХП с начала торгов в четверг до 11:00 по Киеву подскочили на 13,29%, а горнорудной компании Ferrexpo — на 18,06%. Активный рост наблюдается и на Варшавской бирже. Акции Milkiland прибавили 12,11%, Coal Energy, с остановленными из-за войны шахтами, — 6,79%. Ценные бумаги крупнейшего производителя сахара в Украине "Астарта" выросли на 5,36%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК", имеющих земли у линии фронта, — на 4,56% и 3,72% соответственно. Кроме того, акции KSG Agro подорожали на 4,85%, а крупнейшего производителя масла "Кернел" — на 7,91%.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп 12 февраля приступил к реализации своего плана прекращения войны между Россией и Украиной. Он побеседовал по телефону с Владимиром Путиным, а потом с Владимиром Зеленским, и объявил, что формирует команду для подготовки мирных переговоров.