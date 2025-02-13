Мирные переговоры подтолкнули украинские акции вверх

Женщина изучает графики. Фото: Freepik

Акции украинских компаний демонстрируют стремительный рост после сообщений о начале американским президентом Дональдом Трампом переговоров о мире с лидером Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", 13 февраля наибольший скачок зафиксирован в стоимости ценных бумаг Ferrexpo и МХП, которые на Лондонской фондовой бирже прибавили 18,06% и 13,29% соответственно.

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Рост украинских компаний на Варшавской бирже

Оптимистические настроения охватили и Варшавскую фондовую биржу, где котируются украинские компании:

Milkiland — +12,11%;

Coal Energy — +6,79% (несмотря на остановленные шахты из-за войны);

"Астарта" — +5,36% (крупнейший производитель сахара в Украине);

"Агротон" и "ИМК" — +4,56% и +3,72% соответственно (имеют земли вблизи фронтовых территорий);

KSG-Agro — +4,85%.

Кроме этого, на 7,91% подорожали акции "Кернел" — одного из крупнейших украинских производителей масла. Несмотря на то, что они не входят в состав украинского индекса из-за ограниченного количества акций в свободном обращении, их динамика также отражает общий тренд позитивных изменений на рынке.

Оптимизм инвесторов — залог восстановления

Этот оптимистический тренд свидетельствует о том, что инвесторы верят в возможность мирного решения конфликта и восстановления экономической стабильности в Украине. Новости о начале переговоров рассматривается как позитивный сигнал, который может способствовать восстановлению бизнеса и привлечению инвестиций.

Потенциальные риски

Аналитики предостерегают: несмотря на нынешний всплеск, дальнейшая динамика будет зависеть от реального прогресса переговоров. Если диалог между сторонами будет конструктивным и приведет к конкретным договоренностям, украинские акции могут продолжить рост.

В то же время любое обострение ситуации может снова обвалить рынок.

Как сообщалось, вечером 12 февраля Трамп подтвердил, что общался с Путиным. Во время разговора они обсудили войну в Украине.

Российский агрессор пригласил американского президента посетить Москву. Телефонный диалог между ними длился полтора часа.