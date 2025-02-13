Мирные переговоры подтолкнули украинские акции вверх

Взлет украинских акций — реакция на Трампа и мирные переговоры
Акции украинских компаний демонстрируют стремительный рост после сообщений о начале американским президентом Дональдом Трампом переговоров о мире с лидером Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", 13 февраля наибольший скачок зафиксирован в стоимости ценных бумаг Ferrexpo и МХП, которые на Лондонской фондовой бирже прибавили 18,06% и 13,29% соответственно.
Рост украинских компаний на Варшавской бирже
Оптимистические настроения охватили и Варшавскую фондовую биржу, где котируются украинские компании:
- Milkiland — +12,11%;
- Coal Energy — +6,79% (несмотря на остановленные шахты из-за войны);
- "Астарта" — +5,36% (крупнейший производитель сахара в Украине);
- "Агротон" и "ИМК" — +4,56% и +3,72% соответственно (имеют земли вблизи фронтовых территорий);
- KSG-Agro — +4,85%.
Кроме этого, на 7,91% подорожали акции "Кернел" — одного из крупнейших украинских производителей масла. Несмотря на то, что они не входят в состав украинского индекса из-за ограниченного количества акций в свободном обращении, их динамика также отражает общий тренд позитивных изменений на рынке.
Оптимизм инвесторов — залог восстановления
Этот оптимистический тренд свидетельствует о том, что инвесторы верят в возможность мирного решения конфликта и восстановления экономической стабильности в Украине. Новости о начале переговоров рассматривается как позитивный сигнал, который может способствовать восстановлению бизнеса и привлечению инвестиций.
Потенциальные риски
Аналитики предостерегают: несмотря на нынешний всплеск, дальнейшая динамика будет зависеть от реального прогресса переговоров. Если диалог между сторонами будет конструктивным и приведет к конкретным договоренностям, украинские акции могут продолжить рост.
В то же время любое обострение ситуации может снова обвалить рынок.
Как сообщалось, вечером 12 февраля Трамп подтвердил, что общался с Путиным. Во время разговора они обсудили войну в Украине.
Российский агрессор пригласил американского президента посетить Москву. Телефонный диалог между ними длился полтора часа.
Читайте Новини.LIVE!