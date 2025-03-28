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Золото побило ценовой рекорд — сколько теперь стоит унция

28 марта 2025 15:00
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Цена золота побила исторический рекорд — что произошло и сколько стоит унция
Золото в слитках. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Мировые финансовые рынки могут наблюдать очередное историческое событие — цена золота обновила рекорд и поднялась до 3 080 долларов за унцию в пятницу, 28 марта. Такой резкий скачок стоимости объясняется действиями президента США Дональда Трампа, в частности обострением торговой напряженности.

Об этом написало издание Trading Economics.

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14 марта цена за унцию впервые пересекла психологический рубеж в 3 000 долларов. После этого динамика пошла на спад, но 26 марта Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на автомобили, изготовленные за пределами США. Его решение вступит в силу 2 апреля и знаменует, по словам главы Белого дома, "начало Дня освобождения Америки".

Очевидно, что новые пошлины приведут к подорожанию транспортных средств. По оценкам Cox Automotive, автомобили из Канады и Мексики могут стоить на 6 000 больше. Такое ценовое изменение повлечет за собой сокращение производства до 30% на американских заводах.

Золото побило ценовой рекорд — сколько теперь стоит унция - фото 1
Динамика цен на золото. Фото: скриншот

Собственно, ответом на обострение торговой напряженности стал скачок стоимости золота, ведь Европейский Союз и Канада произнесли угрозы Трампу в ответ на пошлины. Плюс драгоценный металл подорожал благодаря мощным закупкам центральных банков и росту спроса на ETF.

Эксперты отметили, что инвесторы в дальнейшем будут пристально следить за данными индекса деловой активности в США, поскольку эта информация способна пролить свет на дальнейшую монетарную политику Федеральной резервной системы. Предполагается, что до конца 2025 года процентные ставки снизятся несколько раз.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заработать на драгоценном металле, продавая золото в ломбард. Стоимость за 1 грамм постоянно колеблется, но металл до сих пор остается надежным инструментом защиты сбережений от инфляции.

Также мы писали, что украинцы не должны платить деньги в бюджет с продажи золотых слитков. Налог на доходы физических лиц и военный сбор не распространяется на банковские слитки из драгоценного металла.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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