Продаж золота, ювелірки та облігацій — чи треба платити податки з доходу

Гроші в руці. Фото: Unsplash

Українці повинні сплачувати податки з доходів, зокрема ПДФО та військовий збір. Чимало наших громадян володіють дорогоцінними металами у вигляді золота і прикрас, а також цінними паперами, тобто облігаціями. Не всі знають, які ставки податкового зобов’язання передбачені для операцій з таким майном.

Про це розповіла юристка і керуюча партнерка ЮК GLS Ольга Черевко виданню "Фокус".

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Податки з цінних паперів

Володіючи облігаціями, важливо розуміти, що дохід від продажу є об’єктом оподаткування. Водночас це стосується безпосередньо прибутку, отриманого від реалізації цінних паперів, а не самої інвестиції. Тобто потрібно мати позитивну різницю між сумами продажу та купівлі, перерахованими за курсом НБУ.

"Ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається незмінною — 18%, а військовий збір складає 1,5% для доходів, отриманих до 31.12.2024, і 5% для доходів, отриманих з 1 січня 2025 року. Якщо інвестор має дивіденди, то їх оподаткування залежить від емітента", — пояснила Ольга Черевко.

Зокрема для дивідендів від українських компаній ПДФО дорівнює 5%, від іноземних — 9%. В обох випадках застосовують військовий збір. Купонний дохід за облігаціями також оподатковується за стандартними ставками.

Податки з дорогоцінних металів

Якщо мова про інвестиційне золото у вигляді злитків, придбаних у банку чи іншій фінансовій установі, то сплата податків не передбачена. Закон не містить норми про стягнення коштів із прибутку, отриманого від купівлі-продажу банківських металів, оскільки такі операції прирівняні до валютних.

Виходить, якщо людина купила золотий злиток і з часом продала його дорожче завдяки зростанню вартості дорогоцінного металу, то прибуток не підлягає оподаткуванню. Інша справа — ювелірні прикраси. Ольга Черевко уточнила, що кошти від реалізації золотих виробів можуть оподатковуватися як продаж рухомого майна.

Нагадаємо, деякі фізичні особи-підприємці можуть взагалі не сплачувати єдиний соціальний внесок. Пільгу мають ФОПи на загальній системі оподаткування, які протягом звітного періоду чи певних місяців не мали прибутку.

Також ми писали, що контролюючий орган може анулювати державну реєстрацію платника єдиного податку через порушення правил перебування на спрощеній системі. Наприклад, якщо ФОП перевищив річний ліміт доходу чи найняв більше працівників, ніж дозволено.