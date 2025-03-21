Продажа золота, ювелирки и облигаций — надо ли платить налоги с дохода

Деньги в руке. Фото: Unsplash

Украинцы должны платить налоги с доходов, в частности НДФЛ и военный сбор. Многие наши граждане владеют драгоценными металлами в виде золота и украшений, а также ценными бумагами, то есть облигациями. Не все знают, какие ставки налогового обязательства предусмотрены для операций с таким имуществом.

Об этом рассказала юрист и управляющий партнер ЮК GLS Ольга Черевко изданию "Фокус".

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Налоги с ценных бумаг

Владея облигациями, важно понимать, что доход от продажи является объектом налогообложения. Это касается непосредственно прибыли, полученной от реализации ценных бумаг, а не самой инвестиции. То есть нужно иметь положительную разницу между суммами продажи и покупки, пересчитанными по курсу НБУ.

"Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) остается неизменной — 18%, а военный сбор составляет 1,5% для доходов, полученных до 31.12.2024, и 5% для доходов, полученных с 1 января 2025 года. Если инвестор имеет дивиденды, то их налогообложение зависит от эмитента", — объяснила Ольга Черевко.

В частности для дивидендов от украинских компаний НДФЛ равен 5%, от иностранных — 9%. В обоих случаях применяют военный сбор. Купонный доход по облигациям также облагается налогом по стандартным ставкам.

Налоги с драгоценных металлов

Если речь об инвестиционном золоте в виде слитков, приобретенных в банке или другом финансовом учреждении, то уплата налогов не предусмотрена. Закон не содержит нормы о взыскании средств с прибыли, полученной от купли-продажи банковских металлов, поскольку такие операции приравнены к валютным.

Получается, если человек купил золотой слиток и со временем продал его дороже благодаря росту стоимости драгоценного металла, то прибыль не подлежит налогообложению. Другое дело — ювелирные украшения. Ольга Черевко уточнила, что деньги от реализации золотых изделий могут облагаться налогом как продажа движимого имущества.

Напомним, некоторые физические лица-предприниматели могут вообще не платить единый социальный взнос. Льготу имеют ФЛП на общей системе налогообложения, которые в течение отчетного периода или определенных месяцев не имели прибыли.

Также мы писали, что контролирующий орган может аннулировать государственную регистрацию плательщика единого налога из-за нарушения правил пребывания на упрощённой системе. Например, если ФЛП превысил годовой лимит дохода или нанял больше работников, чем разрешено.