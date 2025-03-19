Не всі ФОПи повинні сплачувати ЄСВ — хто може зберегти гроші у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Воєнну пільгу зі сплати єдиного соціального внеску скасували у 2025 році. Тобто добровільне поповнення бюджету для нарахування страхового стажу фізичним особам-підприємцям більше не дійсне. Водночас деяких ФОПів нововведення не торкнулося, оскільки всі довоєнні пільги залишилися актуальними.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може взагалі не сплачувати ЄСВ у 2025 році.

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Хто звільнений від ЄСВ

Державний бюджет на 2025 рік передбачає припинення дії п. 9-19 розд. VIII закону від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". ФОПи на єдиному податку втратили можливість за власним бажанням сплачувати ЄСВ за себе.

Проте норма п. 2 ч. 1 ст. 7 цього ж закону продовжує діяти у 2025 році. Вона дозволяє підприємцям на загальній системі оподаткування, які не мали доходу (прибутку) у звітному періоді чи в окремому місяці, самостійно визначити базу нарахування ЄСВ. Тобто ФОП має право заплатити внесок у розмірі, не меншому за мінімальний.

Але ключова фраза "має право", отже не зобов’язаний. У випадку відсутності доходу не потрібно сплачувати ЄСВ, проте варто пам’ятати, що страхові внески збільшують стаж, який використовується при обчисленні пенсійного забезпечення та деяких соціальних виплат.

Хто ще може не платити ЄСВ

Перелік ситуацій, коли платник звільнений, від єдиного соціального внеску, не обмежується лише перебуванням на загальній системі оподаткування. Інші підстави не сплачувати ЄСВ включають:

ФОП офіційно працевлаштований і за нього внески робить керівник;

ФОП отримує пенсію за віком чи за вислугою років;

ФОП є особою з інвалідністю;

ФОПа мобілізували в лави ЗСУ.

Плюс норма поширюється на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, перебувають на обліку як ФОП і здійснюють один вид діяльності одночасно як зазначені особи. Вони звільняються від сплати ЄСВ за себе.

Нагадаємо, через деякі помилки контролюючий орган може анулювати державну реєстрацію єдиного податку. Це відбувається у випадку податкового боргу, перевищення річного ліміту доходу, найму більшої кількості працівників, ніж дозволено.

Також ми писали, що українці подавали декларації про майновий стан і доходи протягом січня-лютого 2025 року. За результатами деклараційної кампанії з’ясувалося, що в Україні є 3186 офіційних мільйонерів. Ці люди вказали у звітності дохід понад 1 млн гривень.