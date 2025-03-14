Деклараційна кампанія 2025 — скільки українців виявилися мільйонерами

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

За результатами частини деклараційної кампанії у 2025 році, яка триватиме до 1 травня, в Україні налічується понад 3 000 офіційних мільйонерів. Наші громадяни відзвітували про майно і доходи, отримані у 2024 році, аби заплатити податки в державний бюджет.

Про це розповіли на сайті Державної податкової служби.

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Скільки в Україні мільйонерів

Протягом січня-лютого 2025 року контролюючий орган отримав декларації від 3186 громадян, які відзвітували про доходи в розмірі понад 1 млн гривень. Загальна сума їхніх грошових активів склала 21,8 млрд гривень, тобто на кожного офіційного мільйонера приходиться в середньому 6,8 млн гривень.

"Наймолодшому "мільйонеру" 3,5 роки. Його уповноваженою особою задекларовано доходи у вигляді успадкування (отримання в дарунок) майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення. Найстарший "мільйонер" — 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів", — зазначили в ДПС.

Ці українці визначили до сплати в державний бюджет 269,6 млн гривень податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн гривень військового збору. Причому 25 фізичних осіб самостійно задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 млн гривень:

6 осіб — мешканці Києва;

4 особи — мешканці Київської області;

3 особи — мешканці Закарпатської області;

по 2 людини — з Сумської та Львівської областей;

по 1 людині — з Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей.

Як уточнили податківці, всього за січень-лютий 2025 року наші громадяни задекларували доходи на суму 36,2 млрд гривень (за інформацією в понад 44 000 декларацій).

В аналогічний період минулого року було на 13,9 млрд гривень менше, тобто показник виріс на 62%. Найбільша активність під час кампанії спостерігалася у мешканців Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.

Плюс українці продовжують використовувати своє право на податкову знижку. Заяву про повернення коштів подали більше 16 000 осіб, які отримають з бюджету 105,7 млн гривень на всіх.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичним особам-підприємцям можуть повернути добровільну сплату єдиного соціального внеску. В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонують надати воєнну пільгу. А щоб компенсувати бюджетні втрати, хочуть запровадити військовий збір на певні виплати.

Також ми писали, що деякі ФОПи мають право не сплачувати військовий збір. Йдеться про підприємців, бізнес яких зареєстрований на території бойових дій чи тимчасової окупації. Також пільга поширюється на мобілізованих ФОПів.