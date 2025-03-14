Декларационная кампания 2025 — сколько украинцев оказались миллионерами

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

По результатам части декларационной кампании в 2025 году, которая продлится до 1 мая, в Украине насчитывается более 3 000 официальных миллионеров. Наши граждане отчитались об имуществе и доходах, полученных в 2024 году, чтобы заплатить налоги в государственный бюджет.

Об этом рассказали на сайте Государственной налоговой службы.

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В течение января-февраля 2025 года контролирующий орган получил декларации от 3186 граждан, которые отчитались о доходах в размере более 1 млн гривен. Общая сумма их денежных активов составила 21,8 млрд гривен, то есть на каждого официального миллионера приходится в среднем 6,8 млн гривен.

"Самому молодому "миллионеру" 3,5 года. Его уполномоченным лицом задекларированы доходы в виде наследования (получения в дар) имущества не от членов семьи первой и второй степени родства. Самый старший "миллионер" — 96-летняя жительница Киева, которая задекларировала доходы от отчуждения ценных бумаг", — отметили в ГНС.

Эти украинцы определили к уплате в государственный бюджет 269,6 млн гривен налога на доходы физических лиц и 44,6 млн гривен военного сбора. Причем 25 физических лиц самостоятельно задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 млн гривен:

6 человек — жители Киева;

4 человека — жители Киевской области;

3 человека — жители Закарпатской области;

по 2 человека — из Сумской и Львовской областей;

по 1 человеку — из Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской и Херсонской областей.

Как уточнили налоговики, всего за январь-февраль 2025 года наши граждане задекларировали доходы на сумму 36,2 млрд гривен (по информации в более 44 000 деклараций).

В аналогичный период прошлого года было на 13,9 млрд гривен меньше, то есть показатель вырос на 62%. Наибольшая активность во время кампании наблюдалась у жителей Киева, Львовской и Днепропетровской областей.

Плюс украинцы продолжают использовать свое право на налоговую скидку. Заявление о возврате денег подали более 16 000 человек, которые получат из бюджета 105,7 млн гривен на всех.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физическим лицам-предпринимателям могут вернуть добровольную уплату единого социального взноса. В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагают предоставить военную льготу. А чтобы компенсировать бюджетные потери, хотят ввести военный сбор на определённые выплаты.

Также мы писали, что некоторые ФЛП имеют право не платить военный сбор. Речь идёт о предпринимателях, бизнес которых зарегистрирован на территории боевых действий или временной оккупации. Также льгота распространяется на мобилизованных ФЛП.