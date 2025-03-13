Військовий збір та ЄСВ у 2025 році — які зміни хочуть запровадити

Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

В Україні запропонували повернути для ФОПів воєнну пільгу, скасовану з 1 січня 2025 року. Йдеться про добровільну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Натомість перекрити бюджетні надходження можна шляхом встановлення військового збору на певні суми грошового забезпечення, зокрема пенсій.

Про це йдеться в законопроєкті, який зареєстрували на сайті Верховної Ради України.

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З березня 2022 року по кінець 2024-го фізичні особи-підприємці мали право на власний розсуд вирішувати, що робити з ЄСВ. Воєнна пільга передбачала добровільну сплату протягом особливого періоду і ще 12 місяців після його завершення. Проте з 1 січня 2025 року обов’язок робити внески повернули для всіх ФОПів.

Народні депутати запропонували повернути тимчасовий добровільний принцип для платників єдиного податку, які роблять регулярні внески в Пенсійний фонд "за себе". У пояснювальній записці йдеться, що ініціатива спрямована на "заохочення їхньої самозайнятості та соціальної адаптації, в тому числі внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які повертаються з-за кордону".

Звісно, повернення пільги означає відсутність надходжень у бюджет. Тому законопроєкт містить норму про встановлення воєнного збору на суми пенсій та інших виплат, які перевищують 10 прожиткових мінімумів на місяць (23 760 грн станом на 2025 рік). Це стосується і колишніх суддів, які отримують довічне грошове утримання у великих розмірах.

Передбачається, що ухвалення ініціативи допоможе:

підтримати платників єдиного податків, а це потягне за собою зменшення (економію) державних витрат на допомогу по безробіттю;

збільшити чисельність ФОПів всупереч тенденції скорочення, що статистично спостерігається у 2025 році внаслідок нових податкових зобов’язань;

збільшити доходи Пенсійного фонду завдяки призупиненню розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ протягом дії воєнного стану;

збільшити доходи Державного бюджету за рахунок розширення бази оподаткування військовим збором пенсій (довічного грошового утримання) на суму перевищення максимального розміру.

Плюс очікується зменшення кількості випадків, коли ФОПи умисно накопичували борги з єдиного соціального внеску, сподіваючись на майбутнє списання після завершення війни.

Законопроєкт надали для ознайомлення лише 13 березня, тож до моменту розгляду в парламенті ще далеко. Якщо за пропозицію проголосують, то закон забере чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем його офіційного оприлюднення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в березні 2025 року фізичні особи-підприємці повинні вчасно заплатити податки і відправити декларації в контролюючий орган. За відсутність оплати і звітності загрожують чималі штрафні санкції. Тож бажано користуватися податковим календарем.

Також ми писали, що не всі українці зобов’язанні сплачувати податки. Деякі категорії громадян мають пільги з єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску. Це поширюється і на подання декларацій.