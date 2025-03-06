Податкові пільги для ФОП — хто може не платити в березні 2025

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Українське законодавство передбачає податкові пільги для фізичних осіб-підприємців, пенсіонерів, найманих працівників, осіб з інвалідністю та інших категорій громадян. Але необхідно відповідати певним критеріям, аби мати право скористатися привілеєм.

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Пільги під час хвороби та відпустки

В деяких випадках ФОПів звільняють від сплати єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску. Фінансовий привілей отримують підприємці на спрощеній системі (1-2 група), які не мають найманих працівників і не ведуть діяльність протягом календарного місяця. Пільга настає в період:

щорічної відпустки;

хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів.

Важливо підтвердити настання щорічної відпустки і тимчасової втрати працездатності документами. Їх подають в контролюючий орган разом із заявою в довільній формі.

Звільнення на тимчасово окупованих територіях

ФОПи 1 та 2 групи можуть не сплачувати ЄП і ВЗ, якщо їх податкова адреса зареєстрована на територіях активних бойових дій чи тимчасової окупації. Це стосується підприємців, які вже знаходилися на таких територіях до початку боїв/окупації. Тобто новостворений бізнес не може розраховувати на пільги.

Фінансовий привілей поширюється на період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії чи окупація, до останнього числа місяця, в якому відбулося звільнення території від загарбників або завершилися активні воєнні дії. За цей час дозволяється не подавати звітність, а штрафи і пеню податкова не нараховує.

Важливо уточнити, що головним критерієм для призначення пільги є саме податкова адреса, а не місце фактичного ведення діяльності. Чи входить ваша зона реєстрації у Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, можна перевірити за посиланням.

Пільги для мобілізованих ФОП

Чимало підприємців мобілізували, тож вони не здатні вести діяльність і виконувати податкові зобов’язання. Проте ФОПів звільнили від необхідності нарахувати, сплачувати і подавати декларації з податку на доходи фізичних осіб, військового збору і єдиного податку. Наявність найманих працівників не впливає на пільгу.

Такий привілей діє протягом всього строку військової служби підприємця. Але фактично його отримати можна лише після демобілізації. Треба протягом 10 днів після звільнення зі служби подати в контролюючий орган:

заяву про застосування пільги;

копію військового квитка чи іншого документа з інформацією про мобілізацію.

Якщо після демобілізації ФОП перебуває на лікуванні/реабілітації, заяву треба подати протягом 10 днів після виписки з медичного закладу.

Кому ще доступні податкові пільги

Єдиний соціальний внесок можуть не сплачувати ФОПи за себе, якщо вони одночасно офіційно працюють — за трудовим договором чи контрактом. Тоді ЄСВ покриває роботодавець за найманого працівника. Так само внески не потрібно робити пенсіонерам (за віком, за інвалідністю, за вислугою років) та особам з інвалідністю будь-якої групи.

Єдиний податок і військовий збір не сплачують ФОПи 3 групи у разі відсутності доходу протягом звітного періоду. Адже ставки не фіксовані, а залежать від розміру заробітку (5% ЄП та 1% ВЗ). Натомість для представників 1 та 2 груп подібної пільги немає, бо їх суми податку розраховують від прожиткового мінімуму для працездатних осіб і мінімальної зарплати.

Нагадаємо, ФОПи повинні вчасно сплачувати податки і подавати декларації, інакше загрожують чималі штрафні санкції. Щоб не забути про граничні терміни, бажано користуватися податковим календарем.

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