Податки і декларації в березні 2025 — що чекає всіх ФОПів цього місяця

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні заплатити податки у березні, а також подати декларації в контролюючий орган. Якщо не встигнути до кінцевого терміну, доведеться заплатити штрафну санкцію і пеню. Аби не натрапити на фінансові проблеми, важливо слідкувати за датами, склавши податковий календар.

Про це йдеться на сайті Державної податкової служби.

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Останній день сплати податків

До 11 березня 2025 року ФОПи 1 та 2 групи мають заплатити єдиний податок за результатами поданих декларацій за 2024 рік. Нерезиденти, які постачають фізичним особам електронні послуги, повинні внести податок на додану вартість за ІV квартал. Також це останній день сплати податку на прибуток підприємств за 2024 рік.

До 20 березня треба покрити:

авансовий внесок з військового збору за березень платниками 1, 2 та 4 груп;

авансовий внесок з єдиного податку за березень ФОП 1 та 2 груп;

єдиний соціальний внесок роботодавцями за найманих працівників за лютий, крім гірничих підприємств (вони сплачують до 28 березня);

авансовий внесок з податку на доходи фізичних осіб за кожне місце роздрібної торгівлі пальним за березень підприємцями на загальній системі оподаткування;

авансовий внесок з податку на прибуток підприємств за кожне місце роздрібної торгівлі пальним за березень.

До кінця місяця, тобто 31 березня, необхідно сплатити акцизний податок за лютий, військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу, земельний податок та/або орендну плату за земельні ділянки державної чи комунальної власності (крім громадян) за лютий, а також ПДВ.

Плюс треба виплатити ПДФО з загальної суми доходів у вигляді процентів, нарахованих за лютий на суми банківських (депозитних) або поточних рахунків, ощадних сертифікатів тощо. До 31 березня пунктам обміну іноземних валют варто покрити податок на прибуток підприємств за березень.

Не можна забувати про ренту за лютий. Обов’язкові платежі включають плату за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини, за користування радіочастотним ресурсом України, за транспортування нафти і нафтопродуктів, за транзит аміаку трубопроводами.

Останній день подання звітності

Декларацію за лютий про обсяги виробництва та обігу спирту, дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, необхідно подати до 10 березня (за формою № 1-ВП).

Звернутися щодо переходу на спрощену систему оподаткування чи іншу групу єдиного податку з 2 кварталу можна до 17 березня. Тоді ж настане граничний термін для подання звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (форма № ЗВР-1) за лютий і довідки про використані розрахункові книжки.

До 20 березня ФОПи мають подати декларацію з:

акцизного податку за лютий;

податку на додану вартість за лютий;

ренти з розрахунком плати за користування радіочастотним ресурсом України, за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини, за транспортування нафти і нафтопродуктів, за транзит аміаку трубопроводами;

плати за землю (крім громадян) за лютий, якщо не подали звітність за 2025 рік.

Нарешті, до 21 березня необхідно подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування з 2 кварталу. Інакше доведеться чекати ще три місяці, поки з’явиться можливість для змін.

Нагадаємо, з 1 березня форма фіскальних чеків змінилася. Відтепер необхідно видавати споживачам нові розрахункові документи, інакше загрожують чималі штрафи.

Також ми писали, що українці за кордоном повинні платити податки з доходів за загальними правилами. Але існує можливість уникнути подвійного оподаткування.