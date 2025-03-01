Нова форма фіскального чека — які реквізити з 1 березня і штраф за порушення

POS-термінал. Фото: Pexels

Всі підприємці, які видають клієнтам фіскальні чеки, з 1 березня повинні використовувати нову форму розрахункового документа. Міністерство фінансів затвердило реквізити, які обов’язково мають бути в чеку. За видачу старої форми ФОПів можуть оштрафувати на значні суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про зміни у фіскальних чеках із 1 березня 2025 року.

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Обов’язкові реквізити в чеку

Згідно з наказом Мінфіну від 21.01.2016 №13 (у редакції від 22.11.2024 №601), бізнес мав адаптуватися до реалізації вимог. Адже підприємцям продовжили перехідний період до 1 березня, відтермінувавши введення нової форми розрахункового документа на 2 місяці. Цього часу мало вистачити, аби суб'єкти господарювання налаштували роботу РРО.

Форма фіскального касового чека на товари (послуги) наведена у додатку 1 до Положення №13. Відтепер там необхідно вказувати такі реквізити:

назву суб’єкта господарювання (рядок 1);

найменування господарської одиниці (рядок 2);

адресу господарської одиниці (рядок 3);

для СГ, зареєстрованих як платники ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника ПДВ (рядок 4);

для не платників ПДВ — податковий номер або серію/номер паспорта (рядок 5);

кількість, вартість одиниці виміру придбаного товару (рядок 6);

код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (рядок 7);

цифрове значення штрихового коду товару (рядок 8);

цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) на алкогольні напої (рядок 9);

вагу одиниці тютюнового виробу та кількість в одиниці товару (пачці), міцність алкогольних напоїв та об’єм пляшки (рядок 10);

назву товару, вартість, літерне позначення ставки ПДВ (рядок 11);

ідентифікатор еквайра (рядок 12);

ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 13);

суму комісійної винагороди еквайра (рядок 14);

вид операції (рядок 15);

реквізити електронного платіжного засобу у форматі, що дозволений правилами безпеки емітента або платіжної системи (рядок 16);

напис "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА", зокрема найменування, код авторизації та/або код транзакції в платіжній системі (рядок 17);

позначення форми оплати ("ГОТІВКА", "БЕЗГОТІВКОВА", "ІНШЕ"), суму коштів та валюту (рядок 18);

засоби оплати (вид платіжного інструменту, талон, жетон тощо) (рядок 19);

загальну вартість придбаних товарів (рядок 20);

для платників ПДВ — літерне позначення ставки ПДВ, розмір у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (рядок 21);

для СГ роздрібної торгівлі, які продають підакцизні товари і зареєстровані платниками акцизного податку, — літерне позначення, розмір ставки, загальну суму податку за всіма товарами (рядок 22);

заокруглення (рядок 23);

валюту до сплати (рядок 24);

решту (у разі готівкової оплати) (рядок 25);

фіскальний номер чека (рядок 26);

дату (день, місяць, рік) і час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 27);

реквізити паспортного документа покупця (рядок 28);

QR-код, який містить пошуковий запит до Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (рядок 29);

код автентифікації повідомлення чека (рядок 30);

позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений фіскальний чек програмним РРО (рядок 31);

контрольне число, сформоване в режимі офлайн (рядок 32);

заводський номер РРО (рядок 33);

фіскальний номер РРО (рядок 34);

напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" та графічне зображення найменування/логотипу виробника (рядок 35).

Нова форма фіскального чека. Фото: скриншот

Нова форма фіскального чека. Фото: скриншот

Нова форма фіскального чека. Фото: скриншот

Нова форма фіскального чека. Фото: скриншот

Нова форма фіскального чека. Фото: скриншот

Нова форма фіскального чека. Фото: скриншот 1 / 6

Що змінилося з 1 березня

Серед вагомих нововведень у формі фіскального чека — з’явилося поле "Решта", де відображатимуть суму залишку при оплаті готівкою. Також відмовилися від рядків "Касир" і "Держатель ЕПЗ". QR-кодів із пошуковими запитами на сторінку перегляду чека раніше не було. А перед номером треба обов’язково прописати слово "Чек", аби полегшити пошук для покупців.

Ще одна важлива зміна — поява рядку "Засоби оплати". Там вказують актив, який використали в операції, наприклад, подарунковий сертифікат, талон, жетон, бонуси, електронний грошовий замінник, криптовалюту тощо. Ці дані заповнюють, якщо в рядку "Форма оплати" обрати "Інше" (замість "Готівка" чи "Безготівкова").

Податковий консультант Михайло Смокович показав у власному Telegram-каналі, які поля інтегрував програмний РРО Checkbox.

Способи оплати в ПРРО Checkbox. Фото: скриншот

Що важливо, підприємці на єдиному податку не можуть обирати засобом оплати подарунковий сертифікат, електронний грошовий замінник або ігровий замінник гривні. Такі активи заборонені для використання ФОПам спрощеної системи.

До речі, за видачу чеків старої форми з 1 березня 2025 року бізнес можуть оштрафувати. Розмір — 100% суми, вказаної в розрахунковому документі.

Нагадаємо, підприємці зобов’язанні подати форму 20-ОПП, якщо мають у власності об’єкт оподаткування (чи орендують його). Йдеться про нерухомість, транспортний засіб тощо. За неподання документа доведеться сплатити штрафну санкцію.

Також ми писали, які податки повинні заплатити ФОПи у березні 2025 року. Ставки залишилися незмінними, тож доведеться знайти кошти на оплату військового збору, єдиного соціального внеску та єдиного податку.