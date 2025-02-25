Нова форма фіскального чека з 1 березня – що зміниться і чого боятися ФОПам

Смартфон і POS-термінал. Фото: NovaPay/Facebook

Чимало фізичних осіб-підприємців зобов’язані встановити РРО — реєстратор розрахункових операцій. Якщо вони продають товари і надають послуги, приймаючи оплату, то повинні видавати фіскальні чеки за допомогою POS-терміналу. Але з 1 березня 2025 року форма чека зміниться.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович.

Читайте також:

Штрафи за неправильний чек

Нова форма фіскального чека набуде чинності з першого дня весни. Водночас таке нововведення спричинить більше мороки для розробників РРО та обслуговуючих компаній, ніж самих підприємців, оскільки вони повинні привести розрахунковий документ у відповідність законодавству.

Водночас, зауважив експерт, штрафувати за використання недійсної форми будуть якраз ФОПів, а не розробників POS-терміналів. Якщо з 1 березня видавати клієнтам чеки за старою формою, то контролюючий орган оштрафує на 100% суми, зазначеної в документі.

Найбільше пощастило представникам бізнесу, які працюють через програмний РРО. На комп’ютері оновлення відбудеться автоматично і додаткових дій робити не доведеться. А мобільний застосунок потрібно оновити в онлайн-маркеті, щоб зміни завантажилися.

Що зміниться з 1 березня 2025

Платникам єдиного податку треба знати про такі нововведення у формі фіскального чека:

з'явиться поле "Решта", де відображатиметься сума залишку при оплаті готівкою;

з'явиться поле "Засоби оплати";

поля "Касир" і "Держатель ЕПЗ" для підписів тепер не зазначаються;

QR-код має містити пошуковий запит на сторінку перегляду чека на сайті Державної податкової служби;

фіскальний номер чека повинен зазначатися у форматі: ЧЕК № {ФН}.

Що стосується нових полів, то податківці мають дати детальні роз’яснення. За словами Михайла Смоковича, поле "Форма оплати" буде обмежене чітким форматом. Наприклад, при розрахунку банківською карткою там вказується "Безготівкова", а в "Засобах оплати" — "Електронний платіжний засіб".

Обравши форму "Інше", треба вписати в поле "Засоби оплати":

"подарунковий сертифікат";

"талон";

"жетон";

"електронні гроші <назва>";

"цифрові гроші <назва>";

"криптовалюта <назва>";

"<інший тип активу> <назва активу>".

Плюс у чеку необхідно вказувати дані електронного платіжного засобу, якщо він поєднаний з РРО/ПРРО за допомогою будь-яких засобів зв’язку. В окремому меню доведеться вручну прописувати реквізити, код авторизації, RRN, номер чека, ім’я власника, зазву банку та ін.

Нагадаємо, залежно від обраної групи єдиного податку ФОПи мають дозволений перелік видів діяльності. Якщо не дотримуватися вимог законодавства, то загрожують чималі штрафи і примусове переведення на загальну систему оподаткування.

Також ми писали, що підприємці мають право поєднувати господарську діяльність з офіційною роботою. Закон не забороняє ФОПам вести бізнес та одночасно отримувати зарплату від роботодавця. Така форма зайнятості навіть забезпечує пільгою з єдиного соціального внеску.