Що можуть робити ФОПи 1, 2 та 3 групи без штрафів – дозволені види діяльності

Людина з телефоном і ноутбуком. Фото: Pexels

Фізичним особам-підприємцям спрощеної системи важливо правильно обрати групу, яка підходить для здійснення діяльності. Якщо ФОП займається бізнесом, забороненим у межах конкретної групи, йому загрожують штрафи і примусове переведення на загальну систему оподаткування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим можуть займатися підприємці 1-3 груп, посилаючись на дані порталу "Дія".

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Діяльність ФОП 1 групи

Представники бізнесу можуть займатися виключно роздрібною торгівлею на ринках і наданням побутових послуг населенню. Перелік невеликий, тож помилитися з вибором важко. Щодо послуг, то дозволяється здійснювати таку діяльність:

ремонт приладів;

виготовлення меблів;

прибирання;

догляд за дітьми;

перукарські послуги;

прокат товарів;

фотографування тощо.

Водночас ФОПи 1 групи не можуть наймати працівників і співпрацювати з юридичними особами (тобто клієнтами будуть лише фізичні особи).

Діяльність ФОП 2 групи

Перелік більш широкий. Підприємцям дозволено надавати послуги населенню та іншим платникам єдиного податку, виробляти і продавати товари (техніку, ювелірні прикраси, медичні засоби тощо), здійснювати діяльність у сфері ресторанного господарства.

Але заборонено надавати посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомості, займатися послугами Інтернет-зв’язку, виготовляти і реалізовувати ювелірні вироби з дорогоцінних металів/каміння.

Максимальна кількість найманих працівників — 10 осіб. Клієнтами можуть бути як фізичні особи, так юридичні чи інші ФОПи.

Діяльність ФОП 3 групи

Це найбільш універсальна група, яка майже не має обмежень у веденні господарської діяльності. Її найчастіше обирають надавачі різноманітних послуг, зокрема:

маркетологи;

артисти;

продавці;

представники IT-сфери;

виробники в галузі металургії та машинобудівництва;

ресторатори;

надавачі б’юті-послуг тощо.

Недоступних сфер також вистачає. ФОПам 3 групи заборонено займатися банківською діяльністю, страхуванням, операціями з цінними паперами, угодами з корисними копалинами, управлінням підприємствами, наданням поштових послуг, операціями з антикваріатом і предметами мистецтва, організацією гастролей.

Нагадаємо, податкова система України не найгірша в Європі. Чимало наших громадян шукають варіанти відкриття бізнесу за кордоном, не знаючи, що в багатьох країнах діє прогресивна шкала, згідно з якою ставки податку збільшуються в міру зростання доходів.

Також ми писали, чи повинен підприємець сплачувати податок на нерухомість за комерційне приміщення. Закон зобов’язує поповнювати державний бюджет за правилами, визначеними для фізичних осіб, а не юридичних або бізнес-структур.