Что могут делать ФЛП 1, 2 и 3 группы без штрафов – разрешенные виды деятельности

Человек с телефоном и ноутбуком. Фото: Pexels

Физическим лицам-предпринимателям упрощенной системы важно правильно выбрать группу, которая подходит для осуществления деятельности. Если ФЛП занимается бизнесом, запрещенным в рамках конкретной группы, ему грозят штрафы и принудительный перевод на общую систему налогообложения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем могут заниматься предприниматели 1-3 групп, ссылаясь на данные портала "Дія".

Читайте также:

Деятельность ФЛП 1 группы

Представители бизнеса могут заниматься исключительно розничной торговлей на рынках и предоставлением бытовых услуг населению. Перечень небольшой, так что ошибиться с выбором трудно. Что касается услуг, то разрешается осуществлять такую деятельность:

ремонт приборов;

изготовление мебели;

уборка;

уход за детьми;

парикмахерские услуги;

прокат товаров;

фотографирование и тому подобное.

Однако ФЛП 1 группы не могут нанимать сотрудников и вести дела с юридическими лицами (то есть клиентами будут только физические лица).

Деятельность ФЛП 2 группы

Перечень более широкий. Предпринимателям разрешено предоставлять услуги населению и другим плательщикам единого налога, производить и продавать товары (технику, ювелирные украшения, медицинские средства и т. п.), осуществлять деятельность в сфере ресторанного хозяйства.

Но запрещено предоставлять посреднические услуги по покупке, продаже, аренде и оценке недвижимости, заниматься услугами Интернет-связи, изготавливать и реализовывать ювелирные изделия из драгоценных металлов/камней.

Максимальное количество наемных сотрудников — 10 человек. Клиентами могут быть как физические лица, так юридические или другие ФЛП.

Деятельность ФЛП 3 группы

Это наиболее универсальная группа, которая почти не имеет ограничений в ведении хозяйственной деятельности. Ее чаще всего выбирают поставщики различных услуг, в частности:

маркетологи;

артисты;

продавцы;

представители IT-сферы;

производители в области металлургии и машиностроения;

рестораторы;

предоставители бьюти-услуг и др.

Недоступных сфер также хватает. ФЛП 3 группы запрещено заниматься банковской деятельностью, страхованием, операциями с ценными бумагами, сделками с полезными ископаемыми, управлением предприятиями, предоставлением почтовых услуг, операциями с антиквариатом и предметами искусства, организацией гастролей.

Напомним, налоговая система Украины не самая плохая в Европе. Многие наши граждане ищут варианты открытия бизнеса за рубежом, не зная, что во многих странах действует прогрессивная шкала, согласно которой ставки налога увеличиваются по мере роста доходов.

Также мы писали, должен ли предприниматель платить налог на недвижимость за коммерческое помещение. Закон обязывает пополнять государственный бюджет по правилам, определенным для физических лиц, а не юридических или бизнес-структур.