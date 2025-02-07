Кому потрібен РРО у 2025 році – правила використання і штрафи

Реєстратор розрахункових операцій. Фото: Pixabay

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) мають використовувати більшість фізичних осіб-підприємців. Якщо за законом ФОП повинен встановити пристрій, але не зробив цього, йому загрожує штрафна санкція. Деякі представники бізнесу звільненні від такого обов’язку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про застосування РРО, посилаючись Закон України № 265/95.

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Хто з ФОПів повинен встановити РРО

Реєстратором розрахункових операцій називають пристрій, який зберігає інформацію про оплату товарів і послуг, а також передає відомості фіскальним органам. Станом на 2025 рік обов’язок зареєструвати РРО лежить на:

підприємцях 2-4 груп;

ФОПах на загальній системі оподаткування.

Загалом це стосується практично всіх юридичних осіб і ФОПів, які ведуть діяльність у сфері роздрібної торгівлі чи громадського харчування, надають послуги населенню, приймають оплату за товар готівкою/банківськими картами тощо.

Хто може не використовувати РРО

З усіх правил є винятки. Наприклад, реєстратор розрахункових операцій можуть не встановлювати підприємці 1 групи спрощеної системи оподаткування (які здійснюють торгівлю виключно на ринках або надають побутові послуги населенню, не маючи найманих працівників). Плюс у перелік входять ФОПи 2-4 груп, які займаються торгівлею в селах за таких умов:

річний обсяг доходу не перевищує 1,09 млн гривень у рік на один структурний підрозділ/пункт продажу;

в торговельних об’єктах не продають підакцизні товари;

не ведуть дистанційну торгівлю;

місцева рада не ухвалила рішення про обов’язкове застосування РРО.

Також пільга поширюється на бізнес, який займається реалізацією води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн/бочок. Чи продає страви і безалкогольні напої у буфетах навчальних закладів, проїзні документи, білети державних лотерей.

Якщо підприємець приймає оплату виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування, сервісів переказу коштів, за реквізитами IBAN чи терміналом самообслуговування, також може не використовувати РРО.

У разі відсутності реєстратора, коли це необхідно, ФОПу загрожують штрафи. Розмір фінансової санкції — 100% від суми товарів, проданих без РРО. Це покарання за перше виявлене порушення, а за повторне — 150%.

Нагадаємо, чимало ФОПів роблять типові помилки у процесі ведення господарської діяльності. Наприклад, невчасно сплачують податки, працюють без РРО, не зберігають первинні документи тощо. За всі порушення загрожують штрафи, інколи — зміна групи єдиного податку чи навіть анулювання ФОП.

Також ми писали, що у фізичних осіб-підприємців є обов’язок сплатити податки у лютому. До 10 числа представники 1 і 2 груп повинні покрити військовий збір та єдиний податок, а ФОПи 3 груп — зробити це до 19 лютого за 4 квартал 2024 року.