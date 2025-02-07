Кому нужен РРО в 2025 году – правила использования и штрафы

Регистратор расчетных операций. Фото: Pixabay

Регистратор расчетных операций (РРО) нужно использовать большинству физических лиц-предпринимателей. Если по закону ФЛП должен установить устройство, но не сделал этого, ему грозит штрафная санкция. Некоторые представители бизнеса освобождены от такой обязанности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о применении РРО, ссылаясь на Закон Украины № 265/95.

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Кто из ФЛП должен установить РРО

Регистратором расчётных операций называют устройство, которое хранит информацию об оплате товаров и услуг, а также передаёт сведения фискальным органам. По состоянию на 2025 год обязанность зарегистрировать РРО лежит на:

предпринимателях 2-4 групп;

ФЛП на общей системе налогообложения.

В целом это касается практически всех юридических лиц и ФЛП, которые ведут деятельность в сфере розничной торговли или общественного питания, предоставляют услуги населению, принимают оплату за товар наличными/банковскими картами и т.д.

Кто может не использовать РРО

Из всех правил есть исключения. Например, регистратор расчетных операций могут не устанавливать предприниматели 1 группы упрощенной системы налогообложения (которые осуществляют торговлю исключительно на рынках или предоставляют бытовые услуги населению, не имея наемных сотрудников). Плюс в перечень входят ФЛП 2-4 групп, которые занимаются торговлей в селах при таких условиях:

годовой объем дохода не превышает 1,09 млн гривен в год на одно структурное подразделение/пункт продажи;

в торговых объектах не продают подакцизные товары;

не ведут дистанционную торговлю;

местный совет не принял решение об обязательном применении РРО.

Также льгота распространяется на бизнес, который занимается реализацией воды, молока, кваса, масла и живой рыбы из автоцистерн/бочек. Или продаёт блюда и безалкогольные напитки в буфетах учебных заведений, проездные документы, билеты государственных лотерей.

Если предприниматель принимает оплату исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания, сервисов перевода денег, по реквизитам IBAN или терминалом самообслуживания, также может не использовать РРО.

В случае отсутствия регистратора, когда это необходимо, ФЛП грозят штрафы. Размер финансовой санкции — 100% от суммы товаров, проданных без РРО. Это наказание за первое выявленное нарушение, а за повторное — 150%.

Напомним, многие ФЛП делают типичные ошибки в процессе ведения хозяйственной деятельности. Например, не вовремя платят налоги, работают без РРО, не сохраняют первичные документы и тому подобное. За все нарушения грозят штрафы, иногда — изменение группы единого налога или даже аннулирование ФЛП.

Также мы писали, что у физических лиц-предпринимателей есть обязанность уплатить налоги в феврале. До 10 числа представители 1 и 2 групп должны покрыть военный сбор и единый налог, а ФЛП 3 групп — сделать это до 19 февраля за 4 квартал 2024 года.