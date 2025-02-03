ФОПам нагадали про важливі податкові дедлайни — що потрібно зробити в лютому 2025

Жінка рахує податки. Фото: Pexels

Найближчим часом ФОПам потрібно виконати низку дій, щоб податкова не нарахувала штрафи. Мова йде про подачу декларацій, сплату податків тощо.

Про те, що мають зробити ФОПи в лютому та березні, розповів податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

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Крайні дати для ФОП у лютому 2025

До 10 лютого кожен підприємець 3 групи має подати декларацію платника єдиного податку за 2024 рік. До 19 лютого — сплатити єдиний податок 5% за 4 квартал 2024 року.

До 20 лютого ФОПам 1 та 2 груп треба сплатити єдиний податок (за лютий):

1 група ФОП — 302,80 грн.

2 група ФОП — 1 600,00 грн.

Також ФОПи цих двох груп мають сплатити й військовий збір за лютий — 800 грн.

Однак важливо: єдиний податок та військовий збір можуть не сплачувати мобілізовані ФОПи 1 та 2 груп, та ті, що зареєстровані на територіях ведення бойових дій.

Тим, в кого є наймані працівники, до 20 лютого треба подати податковий розрахунок за найманих працівників (додаток 1 по ЄСВ та 4ДФ за січень 2025 року).

Представникам 1 та 2 груп також до 3 березня треба буде подати Декларацію платника єдиного податку за 2024 рік.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що банківські рахунки фізичних осіб-підприємців можуть бути заблоковані без попереднього повідомлення. Це відбувається за ініціативою фінансових установ на вимогу податкових органів або за рішенням суду. Крім того, банки мають право самостійно приймати рішення щодо призупинення чи припинення обслуговування клієнтів без їхньої згоди.

Також ми розповідали, що в Україні запроваджено обов’язковий військовий збір для ФОПів та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю. Через це було оновлено перелік податкових платежів, від яких звільняються мобілізовані підприємці.