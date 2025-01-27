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Які суми доходу ФОП може не оподатковувати — повний список

27 січня 2025 09:54
Єлизавета Супівська - редактор
Доходи ФОПа – які суми не треба оподатковувати
Підписання документів. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Не всі доходи фізичної особи-підприємця, які надходять на рахунок, потрібно оподатковувати. Існують винятки, зокрема для фінансових грантів із бюджетів або державних цільових фондів. Тобто суми не треба включати в декларацію за звітний період.

Про це йдеться у Податковому кодексі України.

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Згідно зі статтею 292.11, до складу доходу платника єдиного податку не включаються "суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм".

У постанові Кабінету Міністрів від 18 серпня 2021 року №867 йдеться, що надавачами бюджетних грантів є:

  • Український культурний фонд;
  • Фонд розвитку підприємництва;
  • Український молодіжний фонд;
  • Український ветеранський фонд.

Тож у разі отримання підприємцем фінансового забезпечення від одного із зазначених фондів у рамках своїх КВЕДів оподатковувати таке надходження не потрібно.

Що стосується небюджетних грантів, то вони підлягають декларуванню та оподаткуванню за загальними правилами, встановленими ПКУ для фізичних осіб (ПДФО та військовий збір). Але тільки у випадку виробництва чи реалізації за ці кошти товарів, надання послуг тощо на користь надавача гранту.

Які ще доходи не оподатковуються

Платники ЄП не повинні зазначати в деклараціях такі грошові надходження:

  • суми податку на додану вартість;
  • кошти, отримані за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;
  • фінансову допомогу на поворотній основі, яку повернули протягом 12 календарних місяців;
  • кошти (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару, якщо це відбувається внаслідок розірвання договору чи за листом-заявою про повернення коштів;
  • суми, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу ФОПа;
  • суми ПДВ, що надійшли у вартості товарів, відвантажених у період сплати інших податків;
  • кошти і вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;
  • кошти у частині надмірно сплачених податків і зборів, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються з бюджетів або державних цільових фондів;
  • оподатковані дивіденди, отримані юридичною особою від інших платників;
  • суми коштів та вартість майна, отриманих юридичною особою у вигляді бюджетного гранту, за умови його цільового використання;
  • пасивні доходи у вигляді процентів, нарахованих на залишок коштів на рахунку платника єдиного податку 3 групи — електронного резидента (е-резидента) в банку.

Важливо відстежувати такі фінансові надходження та відділяти від звичайного доходу ФОПа, інакше орган контролю нарахує більшу суму податку, ніж насправді треба сплатити.

Нагадаємо, українці повинні декларувати майно і доходи щороку, звітуючи перед податковою. Документ подають як фізичні особи, так і ФОПи на загальній системі, до 1 травня.

Також ми писали, що ФОПів можуть не лише оштрафувати за недотримання законів, але й притягнути до кримінальної відповідальності. Жорсткі санкції загрожують за ухилення від сплати податків у великих розмірах та інші серйозні порушення.

ФОП податки доходи гранти підприємці

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